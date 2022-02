De rodillas, bajo el amparo de la cruz, Aura Alvear le suplicaba al Santísimo que le diera fuerzas para soportar y comprender los cambios hormonales que tenía su hija, de quien dice, se sentía atrapada en el cuerpo de una mujer sintiéndose hombre. Eso ocurrió hace más de 20 años y hoy, por esa situación, entendió que el amor de una madre es a prueba de todo. “Si tuviera la oportunidad de escoger nuevamente a mi hijo, sería él”, dice Aura. Le puede interesar: Treinta y ocho muertes de personas LGBTI se registraron en 2021. Ahora, con una seguridad plena, Aura dice: “Mi temor de entonces era el sufrimiento que él podía sentir por los señalamientos de la sociedad, pero hoy quiero que muchos padres, hijos e hijas que estén pasando por el duelo de ser homosexuales tomen de ejemplo la historia de Sami, mi hijo, porque logró salir adelante a pesar del matoneo que sufrió en el colegio”, comenzó a contar Aura en esta historia.

Sami Jamás se imaginó que atravesaría por una fuerte depresión al ser matriculada en un colegio femenino católico de Cartagena.

Hoy, desde Medellín –donde vive hace tres años–, Sami Gómez Alvear, de 36, me habla por videollamada: se le escucha una voz gruesa. Luce un corte de caballero y un suéter negro que le cubre la mayor parte del pecho. Es discreto, moderado, y su seguridad, con un toque de sencillez, lo invitan a contar la historia que, a través del apoyo de toda una empresa y de su familia, logró batallar para sentirse hombre. “No me he sometido a ningún tratamiento todavía, no tengo hormonas masculinas inyectadas. Todo el cambio de mi cuerpo lo ha producido mi organismo”, reiteró el arquitecto de profesión, quien trabaja en una reconocida empresa.

Un camino duro En los años 90, cuando tenía 15 años y se llamaba Sandra, aquella jovencita le dijo a sus padres: “No quiero quinceañero”, evitando así ponerse el típico vestido de princesa, bailar el vals y mucho menos tener que agradar a los invitados. Jamás se imaginó que ese mismo año atravesaría por una fuerte depresión al ser matriculada en un colegio femenino católico de Cartagena, enfrentándose a las habladurías, las burlas, calumnias y hasta, según dijo, incitaciones de quitarse la vida. “Era muy difícil, porque venía de un colegio donde nunca me pasó eso. Yo usaba mi cabello corto y era deportista -muy buena- lo que me llevó a ganarme el respeto de la comunidad estudiantil, pero cuando entré a un colegio de solo mujeres, en vez de sentirme cómoda, empecé un sufrimiento insoportable: varias personas me juzgaban por sentirme más hombre que mujer. Todos los problemas que pasaban eran por mí”, contó Sami.

Sandra Gómez Alvear en su adolescencia, que hoy es Sami. Al iniciar clases, miembros del colegio le restringieron seguir practicando deporte porque, supuestamente, eso la tenía “amachada”. “Yo sabía que era pura especulación porque tuve compañeras deportistas que no lo eran”, aseguró. Pero la tapa que rebozó el vaso ocurrió cuando un regalo de mujer a mujer cayó en manos de una compañera de la misma institución. “No puedo negar que se me notaba mi inclinación, entonces una compañera me preguntó que si podía darle el teléfono de amigas que practicaban conmigo porque a ella también le gustaban las mujeres. Yo le dije: mis amigas son solo mis amigas, no sé si alguna de ellas tenga otra inclinación, pero recurrí a darle su contacto y ahí empezó todo: una investigación de la institución en mi contra”, narró Sami.

Sandra Gómez Alvear durante su transición.

Las quejas y llamadas desde la rectoría eran cada vez más frecuentes. “Recuerdo que una profesora me decía que iba a hacer todo lo posible para que me sacaran de ahí”, dijo, al tiempo en que rememoró que la exrectora de ese colegio le decía que si llegaba a tirarse del último piso de la institución, la situación que estaba viviendo no cambiaría. “Mi mamá se sintió muy tocada por las ofensas que nos hacían, tanto así que hasta me recriminaron por tener padrastro, y finalmente me cambiaron de colegio. Ella sabía que yo era una persona muy seria, de mi casa, no tenía malas amistades, y cuando retomé los estudios en La Esperanza volví a nacer”, contó. Más adelante, Sami experimentó la vida universitaria, y aunque todavía no estaba seguro de mostrarse ante el mundo como un chico, al menos recuperó su autoestima y poco a poco decidió cambiar su nombre de Sandra a Sami.

Sami Gómez Alvear, en Medellín, donde está radicado. “Llegué a Medellín, como profesional, y sentí el cambio inmediatamente. Acá las personas no se enfocan en lo que haces con tu vida, en cambio en Cartagena mi mamá y yo teníamos que soportar el chisme de los vecinos, el qué dirán... Hoy tengo un buen trabajo y aquí, en mi empresa, me tratan como me siento: como un hombre. Mi jefa insiste en que se refieran a mí como ‘él’ y la verdad, jamás me he sentido discriminado”, explicó el cartagenero.