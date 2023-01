De pandillero a escritor, arquitecto y tener una fundación

Henry Santiago.

“Mi papá se enamoró de otra mujer y ella se fue a vivir con nosotros en Nelson Mandela. Un día llegué drogado a almorzar y vi que le estaba pegando muy feo a mi hermano menor. Eso me dolió mucho y como yo no gustaba de ella la apuñalé: fui a la cocina, cogí el cuchillo y la agredí en la barriga”, rememora.

Tras su conducta, su familia se mudó, dejando a Henry solo en aquella casa. Empezó a vender drogas y a drogarse. Los vecinos estaban aburridos y le decían que estaba dañando a los jóvenes. Hasta que un día tuvo una sobredosis por su adicción a la cocaína.

“Mi papá es católico, pero nunca me llevaron a una iglesia. Ese día tuve una sobredosis, empecé a botar sangre por la nariz, no podía respirar ni levantarme de la cama. ¡Me estaba ahogando! Cuando uno está al borde de la muerte clama a Dios, y le dije: Dios mío, ayúdame, si es verdad que tú existes has un milagro. De repente sentí una presencia de alguien que me abrazaba para consolarme, y yo lloraba y lloraba y al día siguiente, cuando me levanté, empecé a meditar y dije: Dios es real. Me hizo un milagro”, asegura.