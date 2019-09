Daniel Visbal Fernández, de desempleado a creador de una aplicación para buscar trabajo

Hace unos años, el Banco de la República hizo un estudio general sobre el mercado de trabajo en Colombia: lo llamó esclerótico y rígido. De las conclusiones interesantes y para pensar están que “la educación debe moverse hacia la formación eficiente de mano de obra para la producción de bienes y servicios, y que (...) en los últimos veintinueve años se han creado nuevas instituciones laborales (subsidio al empleo y protección al desempleado, etc.), que se mueven entre el carácter protector del trabajo y la mayor flexibilidad laboral”.

Con los años, parece que el país no puede evolucionar o adaptarse a una nueva situación o planteamiento, sin embargo, las redes sociales poco a poco cambian ese panorama. Eso no quiere decir que hoy encontrar trabajo sea más fácil que ayer. Quizás nos estamos dando cuenta de que si no hay dónde entrar, nosotros mismos, al mejor estilo de Mark Zuckerberg o Steve Jobs, podemos tomar nuestro garaje para crear empresas.

“Colombia tiene el potencial de convertirse en una fuente exportadora de aplicaciones para móviles. El país es una opción atractiva de bajo costo para desarrollar offshore de aplicaciones principalmente para empresas estadounidenses, con Bogotá y Medellín, ambos a solo una hora menos que la ciudad de Nueva York y dos horas menos que Silicon Valley”, dicen los investigadores Michelle Di Ionno y Michael Mandel.

Pese a los estudios y la dirección que toma Colombia, aun cumpliendo con ciertos criterios, el trabajo en cualquier área puede ser tortuoso, pero, sobre todo, tardar. Y a esto voy con historias como la de Daniel Visbal Fernández, barranquillero, de 38 años, quien tras años de desempleo puso su futuro en manos de una plataforma en Internet llamada Impúlsate. ¿Por qué lo hizo?