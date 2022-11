$!Cuento de terror: Los niños del manglar

El día tiene una banda sonora compuesta por el oleaje constante, los gritos y carcajadas de las familias alojadas, el sonido vidrioso de los cocteles y el tintineo de las vajillas donde reposan frutos de mar. Todo es sosegado y la gente se broncea sin preocupaciones. El estrés y los problemas no portan manillas de colores en ese lugar con olor a sal.

Aún es un misterio el paradero del dueño de ese uniforme. Es espeluznante lo que sonó en esa radio al lado de esa ropa. Confuso y extraordinario que haya sucedido en medio del paraíso. (Lea: El terror que no sale en las guías turísticas de Cartagena)

Muy cerca, a pocos kilómetros de ese hotel, hay un pueblo de negros que musicalizan el resentimiento con música de tambores. Años atrás perdieron la batalla por sus tierras en juzgados. El ganador fue el hotel. Desde ese día el complejo turístico se extendió orondo por toda la costa. Propiedad privada desde los riscos hasta un cordón de manglares. A los lugareños ahora les toca pedir permiso y rendir pleitesías a los vigilantes para poder atracar sus lanchas pesqueras en el muelle contiguo a los peñascos, el más lejano del recreo turístico.

La sumisión de los nativos amaina en el atardecer. La noche, negra como sus pieles, es suya y la aprovechan para la guerra de guerrillas. Su rencor lo manifiestan en un vandalismo pícaro contra el hotel. Rompen farolas que iluminan el peatonal costero, defecan en bolsas para regar la mierda en los asientos del catamarán y hay un comando especial que se encarga de una operación peligrosa: cerca del amanecer, en los manglares, orinan en globos que luego son arrojados sobre la playa y las poltronas. Luego se retiran con la misma cautela por los matorrales y, de vez en cuando, sueltan carcajadas tenebrosas al imaginar que una de sus trampas será inflada por algún huésped infantil desprevenido en la mañana que comienza.

Los ataques obligaron al gerente del hotel a fortalecer la seguridad. Las cámaras de alta resolución, que acompañan a los cocos en las palmeras provenientes desde los riscos y que llegan hasta el mangle, tienen la difícil misión de identificar las sombras que se camuflan con la penumbra. Antes de las tribulaciones solo había dos vigilantes. Ahora hay cuatro, uno de ellos misionado netamente a proteger la playa.

En una de esas noches desoladas, Eugenio Vidales estaba sentado en un muro contiguo a la piscina donde podía observar a plenitud toda la costa y vigilar cualquier rareza. Tenía un Smith and Wesson calibre 32 largo de dotación con seis balas. Al otro lado del cinto, portaba una 9 milímetros, suya, con balas traumáticas que podía disparar sin piedad. Sin descargos ni explicaciones.

—Esta la uso, hijueputa, para cualquier malparido que vea por la noche —le dijo una vez a un huésped, militar retirado, que se interesó al ver la cacha de la pistola mientras daba una caminata nocturna.

—¿Alguna vez la ha usado?

—Sí, patroncito —el vigilante apuntó la pistola a la nada en dirección al mar.

—¿Un ladrón?

—Negativo —enfundó la pistola en la cintura—. A mí me mandaron para acá hace un mes e imagínese que a los días me inauguraron unos cinco o seis negritos que se bañaban en el mar al anochecer.

—¿Huéspedes?

—¡Qué va! Unos hijueputas del pueblo de mierda ese que está aquí namás. Yo que voy cogiendo el turno y les voy dañando la fiestecita. Estaban ahí nadando y riéndose en ese rincón donde terminan los quioscos —apuntó con la porra a una pequeña y oscura ensenada al lado de los manglares.

—¿Ellos no pueden meterse ahí?

—Nada, jefecito. Desde las rocas esas —apuntó tubulando los labios y movió la cabeza por toda la costa sin cambiar la mueca— hasta el mangle todo es privado. Por eso les zumbé balines que se zambullían en el agua. Eran como seis. Se callaron y me quedaron mirando rayao. Tenían los ojos rojos como el que se la pasa todo el día en la piscina.

—¿Y ya? ¿Se fueron y ya?

—Afirmativo. Los tenía apuntados y fueron saliendo encueros. Cogieron sus malditos trapos y se perdieron en los manglares.

—¿Y no volvieron?

—Negativo. Pero vea que, cuando se iban, yo les grité: «¡Malparidos, la próxima uso el hijueputa revólver!». Y pasó algo muy raro... Solo uno de ellos volteó y le juro, que en medio de la oscuridad de toda esa maraña, el maldito me miró como cinco segundos con los ojos enrojecidos. Como si tuviera un par de farolas de carro en la cara. Pero yo no le bajé la mirada ni me cagué. Vengo de los Llanos Orientales y allá se cabalga en las noches con el diablo.

Más tarde en la noche, sentado al lado de la piscina, estando solo algo lo alarmó: las llamas de una fogata y una jauría de seis perros negros a su alrededor que giraban, en torno a sí, intentando morderse el rabo. El evento lo extrañó pues las cuatro tazas de café negro sin azúcar lo tenían bien despierto. La llamarada se prendió en segundos.

—Gutiérrez, Gutiérrez. ¿Desde la garita se puede ver el incendio en la playa? Cambio —preguntó Eugenio por radio.

—Vidales, veo y veo, y no observo nada raro. Todo oscuro, ¿por qué lado? Cambio. QAP.

—Maricón, al lado de los bohíos, como una fogata y unos hijueputas perros alrededor. Cambio.

—Vidales ni en las cámaras se ve nada. Cambio —respondió otro vigilante por radio.

—Cambio y fuera.

Bajó e inspeccionó por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Mientras bajaba unas escalinatas rocosas seguía viendo cómo las llamas iluminaban su camino hacia ellas. La marea subió de repente y las olas llegaban hasta sus botas negras. Nunca llega el mar hasta ese punto. El agua no apagó el fuego y este parecía una isla volcánica. Los perros seguían en su ritual como trompos chapoteando el agua y esparciendo arena negra sobre las sillas blancas. Los cuervos pescadores interrumpieron su sueño sobre los árboles y salieron volando despavoridos hacia aguas profundas.

A escasos metros de las llamas, las pupilas de Vidales se pintaron de naranja y observó estupefacto la escena. —A ver, hijueputas ¡Se acabó la vaina! —Les gritó a los perros como si de personas se tratase— Los perros interrumpieron la ronda y se quedaron entumecidos mirando al que importunó su ritual.