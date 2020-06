Elaín se enfrentó hasta a la muerte por sus 7 hijos

El día que su esposa murió, aquel 26 de enero de 1986, sintió un dolor muy grande, extremadamente inmenso, pero no se permitió llorar. No era una opción. Debía levantarse, por él, por sus siete hijos. Y así lo hizo. Elaín Gabriel Hernández Buelvas cogió fuerzas, muchas más fuerzas de las que acostumbraba a llevar y, como un ser de roble, continuó. “Quería bastante a mi señora, pero no me puse a llorar, me hacía falta y todo pero para adelante. Ella murió un 26 y creo que el 28 ya yo estaba trabajando, tenía que trabajar, porque tocaba, con el dolor de mi alma salí a trabajar por ellos... ¡Uff!”, dice. Cuando se fue de este mundo, hace 34 años, Carmen Ariza Sarmiento dejó un vacío tan grande como los mismos corazones de sus hijos y su esposo. Se fue así, repentinamente, como suele ser la muerte. María Patricia, una octava hija venía en camino, pero el embarazo y el parto se complicaron. “El mejor homenaje que le pueden hacer a su madre es estudiar”, les dijo entonces Elaín a sus siete hijos y él siguió trabajando mucho más que antes. “El más pequeño tenía tres años y el mayor apenas terminaba el colegio. Fue difícil, pero encontré mucha ayuda de vecinos y de mis hijos. Trabajaba de noche y de día les colaboraba aquí haciendo la comida, fue fuerte, pero satisfactorio”, recuerda. Y es que un hombre como Elaín ha hecho de todo por su familia. “No gané pensión porque cuando estaba cotizando no me alcanzaba para darle comida a todos. Trabajaba en la compañía Levapan, pero me metí a trabajar independiente, antes de eso fui panadero, luego aprendí a manejar y comencé a trabajar de conductor, manejé taxis, busetas de todas las rutas, camiones, mejor dicho, hasta colectivo en el Nuevo Bosque”, narra. Ha hecho de todo, incluso enfrentar a la misma muerte. Al poco tiempo de morir su esposa, sin más ni menos, una noche cualquiera, unos delincuentes se le cruzaron en el camino. Le robaron su Jeep colectivo y, lo peor, lo iban a matar. Entonces rogó por su vida, contó a los ladrones que tenía siete hijos esperándolo en casa, que su esposa se acababa de morir y lo abandonaron en un paraje del que regresó caminando a la ciudad.

¿Cómo hizo para sacar a sus hijos adelante?

-La experiencia que tengo como papá es la mejor. Todo el mérito es de ellos, que se fajaron fuertemente a estudiar y a mí me tocaba era camellar, fue difícil la cuestión, cuando me quedé yo solo con ellos. Ellos colaboraron con todo y los vecinos. No tengo sino palabras de agradecimiento con la vida, gracias a Dios ahora tengo mucha satisfacción.

¿Y qué fue lo más difícil?

- A veces trabajaba casi 15 horas diarias en una buseta. A veces me iba para la casa solo con el dinero de la comida. Los mismos hijos me ayudaron siempre, el pequeño se fue un tiempo con la abuela, iba y venía; Wilmer llegaba de la universidad a hacer el almuerzo; Milton, faltando tres meses para graduarse de abogado, me servía de esparrin, todos ayudaban de alguna forma también. Al principio también me ayudó mucho la directora del colegio. La casa que tenemos en Las Gaviotas la terminé de pagar con dificultad.

¿Cuál fue su guía para llevarlos por un buen camino?

- En ese tiempo quizá no tenía así como conocimiento de lo que es la palabra de Dios, lo único que les decía era: “El que camina bien, termina bien”. La mamá, mientras estuvo viva, los protegió, uno solo hizo primero de primaria, los demás salieron de aquí de la casa directo a hacer segundo de primaria porque la mamá los pulió, educándolos y dándole buenos ejemplos. Pasábamos necesidades, pero hay que ver que ninguno se perdió. Me dio duro cuando ella murió, pero con la ayuda de ellos mismos y de los vecinos salimos adelante, todavía ellos nos cuidan. Los vecinos son también como una familia.

¿Y pensó en volver a casarse?

-No, el lema mío era que si buscaba mujer, uno con siete pelaos, la mujer iba a tener conflicto con los hijos. Con una inclusive había posibilidades pero yo le dije los hijos míos están primero, preferí a los hijos, por eso nunca traté y también por la situación económica. Mejor seguí batallando solo con ellos, gracias a Dios no me arrepiento, resultó la cuestión. (Lea también: ¿Cuándo se celebra oficialmente el Día del Padre?)