Cuarentena por coronavirus: cuando un aplauso es un abrazo

Casi de manera ininterrumpida, desde el sábado 14 de marzo en España se está saliendo a las ventanas y balcones a aplaudir. Siempre, a las ocho de la noche, siempre en punto, siempre alejados los unos de los otros, comienza a escucharse aquel sonido que se asemeja a una lluvia in crescendo, que pareciera que nos acerca más en medio del aislamiento.

Es un rito que comenzó como un homenaje a los profesionales de la salud que han estado haciendo frente a la atención de las más de 17 mil personas que en el país (a 19 de marzo) han padecido o aún padecen la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Pero ya no se trata solo de aplaudir. Es más que eso. Asomarse al balcón o a la ventana de la casa durante este aislamiento social decretado –que comenzó oficialmente el lunes 16 de marzo, pero que muchas familias comenzaron de manera voluntaria en días previos– supone ahora uno de esos pocos de momentos que en el día tenemos para interactuar con otras personas, a nivel presencial. Con personas que hasta hace muy poco no reconocíamos. (Lea aquí: España supera las 1.300 muertes por coronavirus)

Vivo en España desde 2017 y he residido en dos ciudades bastante distintas. En ambos lugares siempre me llamó la atención la poca o nula relación que existe entre los vecinos. Me sorprendía que muchos no conocieran –ni se esforzaran por conocer– el nombre de su vecino o, de hecho, ni siquiera supieran quién era la persona que vivía al lado de su casa, con quién vivía aquel o aquella o a qué se dedicaba. No me refiero a un sentimiento de apatía a elección, sino más bien a formas de vida distintas, pero a las que todos han terminado adaptándose en este tipo de sociedad. Aun así, me impresionaba debido a que de donde vengo yo, esos datos suelen ser de conocimiento público entre la comunidad, el sentimiento vecinal quizás es más fuerte.