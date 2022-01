Me propuse no hacerle a María* ni una sola pregunta sobre el asesinato de su hijo, pero a ella el dolor simplemente le brotaba por la boca. Aquel lunes, después de tres o cuatro años, no recuerdo bien, ella había regresado a mi casa a limpiar y lavar. Era su segunda jornada laboral después de aquello, me dijo. Volví a darle mis condolencias. Le pregunté por su mamá y me respondió que también estaba destrozada. También. Ni siquiera supe qué decir y creo a María no le gustan los silencios. Le puede interesar: Aquella llamada de un sicario y otros episodios tras las crónicas rojas

—Yo necesito saber quién lo mató y por qué- comenzó.

—Claro, baby, claro.

—Es que, Lorena —siempre me ha llamado por mi segundo nombre—, a mi hijo no lo mataron para atracarlo, nada, para eso le hubieran dado un totazo y ya. Si lo hubieran matado para atracarlo, bueno, yo dijera: lo mataron para atracarlo, pero no, es que le dieron golpes en la cabeza, me lo amarraron. Y qué le iban a quitar, si él no tenía nada.

¿Qué podía decir yo, más allá del infinita y tristemente desgastado “lo siento mucho” o “Dios te dará fuerzas”?, pensaba, mientras ella seguía expeliendo su dolor en cada sílaba.

—Tú... perdóname que yo te cuente todo esto- dijo.

—No, no, no te preocupes.

El chico, su hijo mayor, tenía 21 años y había salido hacía exactamente 21 días a visitar a su abuela en un barrio diferente al suyo. Al ver que pasaban las horas, no regresaba y nadie le daba razón de él, María salió a buscarlo en cuanto hospital pudo, y todo para que horas después se le cayera el mundo encima al saber que el de su muchacho ya no era un cuerpo con alma, sino un cadáver que algún desconocido encontró tirado en un lote. Un cadáver que estaba sin identificar en la morgue de Medicina Legal. Uno que tenía golpes en la boca, en la sien, en la parte posterior de la cabeza. Uno a cuyas manos habían amarrado.

No sé cómo lo supo, no le quise preguntar. No importa mucho, ¿verdad?, pero se estrelló contra el mundo y cómo le duele cada vez que respira. Y cómo le remuerde cada vez que se queda sola en su casa, porque él la acompañaba —a lo mejor por eso se decidió a retomar pronto su labor como doméstica—. Cada que recorre las calles por las que él solía caminar.

Las fotos son recuerdos. Los recuerdos a veces duelen tanto. Lo he pensado tanto: no sé cómo es que María soporta guardar en su celular una carpeta exclusiva para las fotos del cadáver de su hijo tal y como lo encontraron.