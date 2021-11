El río entra a casa

Manuel Serrano vio la línea del agua que venía, incontenible hacia la puerta de su casa. Era el río salido de madre en el invierno. Puso la mesa en el centro de la sala y le dijo a sus pequeños hijos que se subieran en esta. El agua no demoró en entrar, arrastrando todo lo que encontraba a su paso, como taburetes, corotos y los chécheres de la cocina; también se llevó algo más íntimo y más secreto, el álbum de fotos que estaba en la mesita de noche. Allí estaban los recuerdos de todos sus hijos. El río embistió contra las patas de la mesa con los hijos encaramados, entre quienes estaba la niña Mary Serrano Rivas, a quien conocí aquel 14 de diciembre de 1982 y no hemos parado de conversar. El otro río de los recuerdos nos llevó a otros horizontes impredecibles. En esas largas conversaciones bajo la luna de Cartagena nacieron nuestros tres hijos. El río se llevó los juguetes de los niños y la memoria de infancia. Por eso, Mary no tiene ninguna foto de cuando era niña. He vuelto a recordar esos episodios tristes bajo las lluvias horizontales de octubre, y me he estremecido de compasión por mis hermanos de La Mojana, al ver las imágenes de las inundaciones recientes en los pueblos al pie del río. La lluvia ha sido cantada y contada por novelistas, poetas y músicos, pero en el reverso de esa magia que gotea del cielo como lágrimas de ángeles inconsolables, está la adversidad de los pueblos inundados y de las casas que se lleva el río. Recuerdo haber visitado el barrio Villa Rosita en Cartagena. No olvido aquella escena de una familia poniendo a secar al sol sus propios recuerdos en álbumes mojados por la lluvia. Los niños en su aparente inocencia son los únicos capaces de inventarle un buque de papel periódico a la corriente y parecen disfrutar del milagro desastroso de las aguas que lleva a flotar a los perros y a los gatos, pero también ahoga a los amantes que van cruzando la ciudad en moto o arrastra carros temerarios que van en contravía a los remolinos y a los desagües destapados que son trampas mortales. Todo lo borra el agua, el límite de la cuneta, del puente y el vacío. Lea además: Libro sobre familia de Gabo escrito por su sobrino