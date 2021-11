Cuando se empezó a retomar la normalidad, se activaron las órdenes de producción, sin embargo, el engranaje logístico de los buques, puertos y en general de la cadena de suministro ya estaba presentando demoras, por ejemplo, el turn around time o tiempo de retorno de un contenedor antes de la pandemia era de 49 días y pasó a 59, promedio, si no es más, porque empezaron a llegar a terminales que en las que había cargas represadas y reducidas plantillas de personal atendiendo.

No solo escasean los contenedores, también se está viendo que no hay suficientes conductores de camiones: se estima que entre Estados Unidos, Europa y México, hay una merma de 348.000 choferes aproximadamente que no se han podido reemplazar y están causando que la cadena básica de suministro se continúe deteriorando. Lo anterior por no hablar de la producción de barcos portacontenedores, la cual también se afectó gravemente, pues, por las mismas circunstancias, se detuvo.

Mientras tanto, Colombia, no ajena a la situación mundial, enfrentaba un paro de más de 46 días que bloqueó totalmente el Valle del Cauca y el puerto natural del Pacífico: Buenaventura, lo que puede traducirse en algún tipo de toma hostil sobre el abastecimiento de nuestro país. Este paro funcional y bajo las premisas de constitucionalidad no habría representado ninguna novedad, a no ser por los famosos bloqueos y el terrorismo vandálico, los mismos que hicieron que en el mes de mayo se acelerara para Colombia la crisis que se está viendo a nivel mundial y que tendrá su pico más alto en 2022, por lo menos durante el primer semestre, con toda seguridad.

Llegamos a Cartagena

La escasez de conductores en transporte urbano no es ajena a Cartagena ni al Caribe per se, es claro que muchos de ellos salieron a la carretera a mover todo lo represado en el Pacífico, los fletes terrestres se incrementaron como nunca y a su vez los costos de los mismos, mientras tanto, la ciudad y sus generadores de carga gritan por una solución inmediata, automática que no existe, pues el retorno de estos a sus labores urbanas, así como la llegada de las nuevas flotas de camiones, también tomará un tiempo importante al que todos debemos adaptarnos... No hay más por hacer.

Como ciudad, Cartagena debe crecer y tomar medidas de mejora en estructura, esto no es un problema que pueda imputarse a terminales portuarias, transportadores o a los patios de contenedores (zonas extraportuariras) e incluso a las navieras. Lea también: Crisis de contenedores: altos costos en canasta familiar y juguetería en Bazurto

La realidad es que la situación actual en Cartagena esta marcada por la capacidad desbordada de carga que llegó a la ciudad y que afecta a todos, no solo a los transportistas, importadores y exportadores; por lo cual las soluciones no van a venir de un solo actor, estas deben trabajarse en conjunto desde el Gobierno y la vinculación de la industria privada, se deben encontrar salidas, y ayudas estratégicas para apoyar los flujos de caja de los héroes logísticos que no han parado, lo anterior con el fin de entender la capacidad de cada uno y plantear de una u otra forma planes de que no promuevan la falta de sincronía y que por el contrario faciliten la coexistencia en calma de una prestación de servicios no ideales, mas sí aceptables en medio de la crisis logística más importante a la que se ha enfrentado no solo Colombia sino el mundo. Es claro que los factores externos, como la llamada crisis de contenedores de Asia, la pandemia, y el paro sumado a los bloqueos no facilitan para nada la construcción de valor en el correcto devenir de las redes de abastecimiento del país.