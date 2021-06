Era sábado. Le dije a Mary que iría al supermercado por unos tomates, un yogur y unos ajos, y a sacar del cajero una reserva para el fin de semana. Nadie puede intuir que, en un trayecto tan corto entre casa y supermercado, te arriesgues a cruzar por la frontera invisible del virus a través de inesperados tropezones humanos en filas agolpadas de quienes van a reclamar un giro, pagar un servicio público o a comprar algo para comer.

Sentí el saludo de conocidos que aún creen que son infalibles al virus y llevan la mascarilla como cadeneta caída sobre su cuello, y no cumplen ninguna protección. En la otra fila del cajero, la distancia social era mínima, como lo era en la zona de verduras. Y qué decir, de las plazas en una ciudad que, en este momento de la pandemia, ha alcanzado la mayor cifra de contagiados: más de ochocientos en un día, y dieciocho muertos por coronavirus. No sospeché que el virus me aguardara en esa salida. (Lea también: La epopeya de José Ramón Mercado)

El lunes amanecí con el cuerpo disgustado, como si me hubiera mojado con la lluvia. Por la noche empezó la fiebre, la tos seca, el agotamiento brutal que me derrumbó en la cama, como un agonizante, y de repente, el paladar fue perdiendo el sabor de las cosas, el perfume de las frutas y el gusto por los alimentos. Le pedí a Mary un mote de queso para comprobar el sabor y lo que devoré fue la memoria de una exquisitez de infancia, el sabor del recuerdo.

El martes me hice la prueba y salí positivo con el coronavirus. Mary salió negativa. La noticia la mantuve en reserva en familia, evitando una preocupación a Yola, mi madre, que va para ochenta y seis años.

La clarividencia familiar empezó a revelarse. Mi hermana Marlly vio caer repentinamente en su sala en Miami, un pequeño cuadro de peces azules que le pinté. Se cayó sin que pasara un viento que lo desajustara de su clavo. Quedó paralizada e inmediatamente me escribió para saber cómo estaba. Casi simultáneamente, en Bogotá, se cayó un cuadro rectangular de flores sinuanas que le había pintado a mi comadre Astrid, y el estropicio de su caída la dejó enmudecida a ella y a su madre. Las dos mujeres, mi hermana y mi comadre, en ámbitos tan distintos, se preguntaron lo mismo: ¿qué le estará pasando a Tavo? Las fotos de los cuadros caídos atormentaron a Mary, junto a un sueño de una amiga muy cercana, Pilar, que me vio metido en un calabozo oscuro.

La noticia solo la compartí con mis amigos y directivas del periódico donde he trabajado más de la mitad de mi vida, los médicos y la EPS. Lo primero que me llegó a casa fue el oxímetro para medirme la oxigenación de la sangre, cada dos horas. El gerente Gerardo Araújo me preguntaba cada mañana cómo iba la oxigenación y yo daba el reporte diario compartido a los médicos, lo llevaba apuntado en un cuaderno escolar, monitoreándome de día, noche y madrugada, acompañado de un inhalador nasal y otro bucal.

De 97-100, la oxigenación empezó a descender al noveno día. “Si te baja de 85, tenemos que hospitalizarte”, me dijo el médico. “Hay que ir un paso adelante al coronavirus”. Tuve una madrugada crítica con alta fiebre y serios problemas respiratorios. Y cuando miré el oxímetro, apuntaba al descenso del 85.

Mi hijo mayor vino a enseñarme una milenaria técnica de respiración. Inhalando todo el aire y reteniéndolo un rato en los pulmones, para luego, exhalarlo lenta y suavemente por la boca. Esa técnica de respiración tan sencilla y natural es como tener un tanque de oxígeno con uno mismo. El oxígeno va directo a la sangre. La humanidad lo hacía naturalmente, hoy lo practica de manera artificial en las contingencias. Uno puede estar en el límite de morirse si falla el oxígeno, y para resistir no es suficiente el ejercicio y la fe de querer seguir vivo, sino que se requieren fuerzas sobrenaturales: con Dios y ayuda.

Las directivas del periódico habían solicitado por todos los medios una habitación de hospital en aquella mañana dramática, pero la ciudad estaba colapsada desde hacía ya un mes, y no había una sola cama en ningún hospital. Fuimos y el guardia me dijo: Esto está taquiado. No cabe un alma más ni en los pasillos. Me tomó el oxímetro, que ya apuntaba una leve mejoría, y me dijo: Es mejor que se vaya a casa. No puede esperar que se desocupe una habitación. Esto está al tope.

Luego de la crisis, mi hijo Alejandro resultó positivo, aunque sus síntomas fueron leves, tuvo días de ataques de tos, dolor de cabeza y pérdida del gusto. Mary llegó a tener algunos síntomas, pero la embistió el agotamiento físico y emocional, su sueño fue siempre intranquilo y se despertaba a las tres creyendo que eran las seis. (Lea también: La cartagenera que lideró estudio de Harvard para entender el COVID grave)