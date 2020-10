Enfocaron el proyecto a Bojayá, por una parte, debido a el conflicto; teniendo en cuenta cómo los ha afectado y cómo este flagelo no ha permitido desarrollar todo el potencial de esa zona, sin embargo, afirman que su idea puede ser replicada en otras partes del país y, ¿por qué no?, en otras partes del mundo.

“Mi compañera Angie fue la que se dio cuenta del concurso y me invitó a participar. Desde ese momento empezamos a investigar, informarnos, buscar ideas, inspiración. De todo lo que veíamos queríamos realizar un proyecto. Decidimos enfocarnos en esto y empezamos a pensar cómo aprovechar los desechos del pescado. Comenzamos a realizar la investigación del proyecto, de cómo integrarlo con energía solar, de cuál era la necesidad. Y en este caso, era la refrigeración del pescado”, interviene Jorge.

Bojayá e s una de las zonas no interconectadas del país, específicamente en el Chocó y uno de los productos con que trabajan es el pescado.

“Siempre me ha apasionado la sostenibilidad, como a mi compañero Jorge. Cuando vimos la competencia, de una supimos que la categoría en la que queríamos participar era Sostenibilidad y Acceso a la Energía. Teniendo en cuenta esa categoría, lo que buscábamos era llevar energía de alguna forma a una zona no interconectada de Colombia”, empieza Angie.

En Bojayá no hay energía eléctrica constante y, según el DANE, solo el 2,3% de las viviendas tiene energía eléctrica, el 3,4% conexión a acueducto y nadie tiene conexión a gas natural. Es una de las 1.710 zonas en Colombia en donde se calcula que las personas solo acceden al servicio eléctrico entre cuatro y doce horas al día.

Finalistas de Go Green 2020 de China, Colombia, Egipto, Hong Kong, India, Indonesia, Rusia y Estados Unidos presentaron sus ideas audaces ante un jurado de ejecutivos de Schneider Electric. Colombia se llevó el galardón con su proyecto Groon.

Ella es ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y junto a Jorge Luis Polo Bertel, estudiante de ingeniería de Minas y Metalurgia de la misma universidad, decidió presentar un proyecto para representar a Colombia en el concurso de Go Green.

“Comiendo pescado se nos encendió la chispa y pensamos... ¿por qué no producimos energía a partir de estas vísceras en un biodigestor?”, recuerda Angie Redondo, una guajira que afirma nunca dejar quieta su curiosidad. Ahí fue donde empezó todo.

¿Cuál es el proyecto?

“Nosotros integramos lo que es la economía circular. Aprovechamos los residuos pesqueros de la zona, para formar ‘biogás’ y, en combinación con energía solar, creamos un sistema híbrido que genera energía eléctrica para refrigerar la pesca. Muchas zonas no interconectadas no pueden refrigerar su producción y pierden mucho o tienen que vender sus productos a precios muy, muy inferiores. Eso hace que no haya un comercio justo entre los que pescan y los que compran. Por otro lado se pierde la comida”, cuentan.

Con el biogás, se logra un sistema de pesca sostenible. Se crea a partir de un biodigestor (del que habla Angie), que es un contenedor cerrado de forma hermética que tiene materia orgánica procedente de vegetales y carne en descomposición.

Según IDAE, el biogás es un gas compuesto principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), en proporciones variables, dependiendo de la composición de la materia orgánica a partir de la cual se ha generado.

“Más que todo, queremos apoyar la economía de estas regiones que no han podido surgir por la falta de alternativas. El combustible que usan es Diesel y es costoso. Solo tres horas al día es que tienen acceso a energía”, añade Jorge.

Lo que buscan es mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales de Bojayá y tienen en mente una pescadería que les compre a todos ellos, su producción a un precio justo.

“Actualmente les compran a precios bajos porque saben que ellos no van a tener cómo refrigerar esa producción y la van a tener que regalar o botar”, dice Jorge.

“Queremos ir con este proyecto más allá, a un diseño de detalle para ver si podemos aplicarlo y llevarlo a la vida real. Nos encantaría llevarlo a toda la población o a todos los pescadores artesanales de Bojayá que estén articulados a la asociación. Ese es nuestro objetivo”, sostiene Angie.