Muchos transeúntes habrán escuchado la voz de Santander Rodríguez Ortiz romper el silencio de la plaza de La Aduana mientras grita los números de la suerte, pero pocos conocen la historia del día que estuvo a punto de apagarse.

Día: 14 de enero. Año: 2020. Santander había llegado, como siempre, a las 8 de la mañana para montar su negocio en los pasillos del edificio donde funciona el banco BBVA, justo en la esquina de la Calle Cochera del Gobernador.

El reloj marcaba las 12:40 de la tarde cuando ocurrió. Un ruido, un estrépito que hizo eco y se apoderó de la plaza de La Aduana: el techo de uno de los balcones del edificio donde estaba nuestro amigo Santander. “Compa, ni yo mismo me acuerdo de por qué me cambié de puesto días antes y me puse preciso en la zona de cajeros. Ese mediodía todo iba muy bien y cuando vi fue que lentamente se iba cayendo un palo. Después, un poco de tierra, piedras, bastante polvo, enseguida otro pedazo de palo venía para encima, y yo estaba a unos dos metros”, recuerda. Parece como si estuviera sintiendo otra vez aquel “susto maluco”. “Gracias a Dios, ¡me salvé!”, agregó.

Santander forma parte de las 17.106 personas con discapacidad que el Distrito de Cartagena tiene registradas y de los quién sabe cuántos vendedores que se ganan la vida rebuscándose en el Centro Histórico. Lleva 26 años trabajando de manera informal.