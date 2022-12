Conozca el pueblo más extraño del mundo donde los perros están prohibidos

El mundo siempre ha sido así. Oculta cosas debajo de la mesa donde estudia cómo evolucionar. Pájaros usan los árboles como teatros antes de dormir y la monotonía hace que nadie pregunte dónde está la taquilla. En el mundo pasan cosas. En medio del imperio del internet y la vasta inmediatez en la que se van nuestros días, perviven rarezas. Realidades que al develarse no se olvidan nunca. Una de ellas es Gardaya.

El periodista visitó Argelia, como muchos otros países, “movido por la curiosidad”. “Cuando recorría el país, más y más personas me empujaban a adentrarme en él y me decían que bajara al Valle del Mzab. Sabía poco de él, más allá de un viaje que hizo el afamado arquitecto Le Corbusier al área”, relata.

Dan Gamboa Bohórquez, un cucuteño residente en Málaga, España, es reconocido en redes sociales por sus crónicas viajeras y sus fotos de rincones extraordinarios del mundo. Migró al periodismo para documentar la infraestructura de esos lugares, en procura de no echar a la caneca su pregrado como arquitecto. Una mixtura de conocimiento y pasión. Le puede interesar: 3 opciones para viajar en plan de amigos

Y en medio del Sahara, llegó a Gardaya, un pueblo sin ventanas que se esconde. “Un cúmulo de retazos en el paisaje tan congelado en el tiempo, que los extranjeros no podemos dormir en él y sus habitantes no pueden ser vistos de frente”, describe.

"Fue en ese arrume de pinceladas en la montaña donde caí en cuenta que estaba en uno de los lugares más extraños del mundo. De inmediato, me cuentan cómo es que está conformado el Mzab: "Son cinco ciudades encadenadas y cada ciudad con sus normas".

A diferencia de Argel, la capital del país, cosmopolita, turística y vibrante, Gardaya, encallada en el tiempo en el valle del M’zab, es insólita. “Ahora mismo hay siete extranjeros. No más”, le dijeron a Gamboa. “Cinco que vienen por trabajo, dos franceses y ahora, tú.”. Siete.

Puede que así suceda cuando se conoce a Gardaya, fundada por los mozabitos entre 1012 y 1350, donde crearon una de las más extrañas estructuras sociales para el ojo occidental. Allí, el tiempo pasa a tener otro sentido. No estás en el presente, ni en el pasado; estás en un espacio paralelo”, expone Gamboa.

Cuenta Gamboa que al conocer la reglas se dio cuenta que estaba en el lugar del mundo más conservador que haya recordado. “En el corazón del desierto del Sahara, iba a visitar una ciudad donde no podía tomar fotos a nadie y donde si llegaba la noche, podían arrestarme”.

La primera regla es que un extranjero no puede estar después del atardecer dentro de las murallas del pueblo, debido a que cuando las puertas de la ciudad cierran, es ilegal. “Tampoco se pueden mostrar piernas ni brazos y los perros están prohibidos dentro de las murallas. Pero lo más importante es que está totalmente prohibido tomarle fotos directamente a las personas. Yo, triste, sabía que sería difícil retratar a una mujer de Gardaya”, devela el cucuteño.

Al ver las fotos súper angulares que tomó Dan Gamboa, Gardaya parece una pila de ladrillos apostados a la salida de una ferretería barrial. Una ciudad que parece haber sufrido un Apocalipsis arenoso. No obstante, en sus venas y arterias aún hay vida.

“En lo que cruzaba cada una de las puertas de la ciudad, recuerdo encontrarme con un océano de vida. Gente de todas partes de la región, congregadas en la plaza, colgando ropa en las ventanas, aireando la comida que estaban preparando”, narra Gamboa.

Y confiesa: “Pero me siento mentiroso porque el hecho que no pudiera fotografiar a nadie, hacía que cada foto que tomara fuera, o a calles que los locales estaban cerrados o me tocaba esperar por minutos y minutos a que las personas terminaran de cruzar”. Una vida inerte según nuestras convenciones.