Colombianos en Nueva York, al filo de la pandemia

Cuatro cartageneros relatan su drama

Lo más grave para esta administradora empresas de 41 años es haber vivido una cuarentena por más de dos meses y medio donde no salió ni a las esquina. “Es una situación dramática porque día tras día ves en las noticias a vecinos o personas que conocías que ya no están con nosotros”, advierte. (Tal vez le puede interesar: Nuevo episodio de abuso policial en Nueva York profundiza la indignación)

Cielo Rosa Cano Ospino vive hace 15 años en el condado del Bronx, ella dice: “Todo marchaba muy bien hasta que apareció el COVID-19. Para mí, la verdad, ha sido bastante traumático, pues toda mi familia vive en Colombia. Es deprimente no poder salir, ni siquiera tomo el metro, ni autobús; me limito a realizar cosas netamente esenciales como comprar mis víveres y alimentos. Salir a la calle da miedo, especialmente sabiendo que esta ciudad está plagada del virus”. Cielo teme salir por la falta de compromiso y civismo de muchos de los habitantes de New York, debido a que no respetan la distancia física social y mucho menos toman las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. “Muchas personas no usan la mascarilla, cuando es de uso obligatorio, no obedecen las normas emitidas por el gobierno estatal y federal”.

Del otro lado del puente o del túnel

A las ciudades de New York y New Jersey las separa el Lincoln túnel, una vía rápida de unos 2,4 kilómetros de largo que corre el río Hudson por debajo de su cauce. Este territorio estadounidense también ha sido embestido por este enemigo público y silencioso.

En estos momentos, el estado de Nueva Jersey, donde vive un gran número de colombianos testigos de la pandemia, tiene 159.608 contagios y 11.634 muertes.

El dolor de perder un amigo o un familiar lo vivió en carne propia la cartagenera María Elena Orozco de 48 años, quien vive en el condado Englewood, Nueva Jersey. Ella relató a este medio de comunicación cómo fue perder 10 de sus amigos por culpa del coronavirus.

“Aquí fue terrible, amigos con los que tú compartías un café, hablabas los fines de semana, debatías sobre política y costumbres de nuestro país, se los llevó el COVID-19. Fueron 10 casos de los que conocí personalmente, colombianos radicados aquí en EE. UU., murieron lejos de su país”, aseguró Orozco Acevedo, quien lleva seis años viviendo en el área y trabaja en Nueva York.

Para esta cosmetóloga el virus ha sido peor que el ataque del 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas, con aviones comerciales, estallaron y derrumbaron las míticas Torres Gemelas, en el centro de distrito financiero de Nueva York.

“Muchos están en desacuerdo con la reapertura económica porque la gente no toma las medidas necesarias para evitar la propagación. Sin lugar a dudas esto es peor que el ataque del 11 de septiembre porque la incertidumbre es total, el ataque todo el mundo sabe cómo fue, las fuerzas militares y federales lo pudieron controlar, pero aquí este virus es mortal y se esparce en silencio, cómo se va a controlar si no lo hace el mismo ser humano”, puntualizó.

María Elena Orozco asegura que se llena de pánico, terror y drama cada vez que piensa en salir a un supermercado para abastecerse de víveres y alimentos. “Es una odisea porque el día anterior me da dolor de cabeza, me da pánico, fiebre, lloro, me estreso, incluso prefiero ir al supermercado caminando, un recorrido de una hora. Prefiero hacerlo a pie para evitar subirme al transporte público o al metro”, explicó.

Por estos días el gobernador del estado de Nueva York ordenó en seis fases la reapertura económica de este territorio, sin embargo, María Elena escogió no salir a la calle y seguir en cuarentena. “El gobernador puede decir misa, pero yo sigo en mi cuarentena a pesar de que la economía esté abriendo. Seguiré viviendo de mis ahorros y de un trabajo que tengo aquí cerca. Pasé de ganar 800 dólares a la semana a solamente 100, esto no solo ha afectado mi bolsillo, sino la de muchos colombianos y latinos que viven en la gran manzana”.

Otra hija adoptiva de Cartagena y reconocida en La Heroica es Diana Ximena Cortés Suárez, conocida como Diana X, quien fuera aspirante al Concejo de Cartagena en el año 2015 y participante del reality show de RCN Televisión, ‘Protagonistas de novela’.

Esta abogada, actriz y activista de 36 años, quien llegó a este país a asistir una boda y mejorar su nivel de inglés, quedó atrapada en medio de esta pandemia, y decidió extender su visa. Relató su estancia en medio del epicentro del COVID-19.

“Estar atrapada en este país en medio de esta pandemia ha hecho que me renueve como persona, duré dos meses y medio resguardada, solamente saliendo para lo necesario, creo que me encontré a mí misma en un tiempo de reflexión el cual me ha servido para sanarme a mí misma y replantear el rumbo y el camino de mi vida”, resaltó Diana X. (Lea también: New York está durmiendo, pero no quienes la habitan).

Esta actriz, cuya residencia en Cartagena es el barrio Marbella, dice: “Cuando me vi en esta situación, solicité la extensión de visa, pues era la mejor opción para no perder mi estatus migratorio, pues no había vuelos humanitarios. Solo hasta ahora están saliendo. Soy madre, tengo un hijo de seis años allá en Colombia, entré en shock cuando todo esto empezó. Me dije: ‘Dios mío, qué hago, cómo resuelvo’, en ese mismo proceso, pude encontrar en la meditación un espacio para poderme sanar y no perder mi rumbo y mi mente a raíz del encierro”.