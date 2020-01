Clemencia Vargas no para de bailar

¿Por qué el baile y no la política?, suele preguntarle todo el mundo a Clemencia Vargas Umaña. ¿Por qué bailar y no ser... qué se yo... senadora, como su padre, Germán Vargas Lleras? Es más, ¿por qué bailar y no convertirse en presidente de la República, como su bisabuelo, Carlos Lleras Restrepo?

Simple: porque la política no es su camino, no hasta ahora. Su camino, y lo tiene claro desde los seis años, es bailar. Pero, ojo, no solo bailar con el mero fin de entretener; bailar para llevar siempre las riendas de su vida y para ayudar a transformar las vidas de los otros. “A los seis años me fui de Colombia de un día para otro... temas personales y familiares... y no volví dentro de 10 años a Colombia”, dice segura, se nota en cómo pronuncia cada palabra, en el tono, en las manos, en los ojos.