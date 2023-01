¡Cifras alarmantes! El libro que cuenta lo que se vive en una cárcel

Imagínese a todas las especies animales del arca de Noé, pero en un vehículo marítimo más pequeño, pasando no el diluvio, sino años y años hacinados sin salir a la vida. Le puede interesar: Más de 55 personas en una celda que sólo alberga seis: Hacinamiento en estación de policía de Turbaco

Melissa Martínez sigue cerrando ciclos y esta vez con cambio de look

Galvis Padilla es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Uceva del Valle del Cauca. También es escritor de artículos académicos, de poesía y recientemente lanzó su libro.

“Soy conocido en las principales cárceles de Colombia: La Modelo, Distrital, El Buen Pastor, La Picota, entre otras a nivel nacional. He sido asesor del Inpec, incluso participé en jornadas asesorando a las regionales la cual buscaba acelerar los procesos disciplinarios contra guardianes que habían atentado contra los derechos humanos para que fueran sancionados oportunamente y retirados del cargo, y no simplemente que no recibieran sanción y siguieran repitiendo sus actuaciones”, dijo Galvis Padilla.

El abogado también explicó que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos carcelarios en América Latina y qué pasa en las distintas cárceles.