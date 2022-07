Cartagena y el balcón de los depredadores

La depredación ambiental con desechos empresariales y basuras arrojadas por los mismos ciudadanos convirtió a la ciénaga de la Virgen en la más grande cloaca, que en los meses de junio dejaba ver alfombras de peces muertos por falta de oxígeno en el agua. De aquella visión patética y dramática de esa mortandad, el artista Alejandro Obregón hizo una de sus últimas series con el mismo impacto con que cuarenta años atrás retrató la violencia colombiana. Víctor Nieto Núñez, como gestor del Ficci, antiguo empresario de automóviles y promotor de aventuras musicales, visionó que la ciudad se convertiría en destino cinematográfico no de manera pasiva, sino activa, y los escenarios de la ciudad serían propicios para producciones fílmicas nacionales e internacionales. Ocurrió tal como lo soñó.

En los ochenta, para los cuatrocientos cincuenta años de Cartagena, ya no se hablaba del circuito navegable de la bahía y de los cuerpos de agua de la ciudad, sino de convertirla en la Venecia del Caribe.

Pero el destino turístico como empresa traería inimaginables dividendos privados y también divisiones incómodas y excluyentes en la comunidad, porque lo público no se pensó desde el beneficio de la comunidad sino desde el beneficio de particulares.

Estos depredadores del turismo ya no solo elegían a su cliente o clienta, sino que además elegían un escenario del patrimonio histórico, cultural patrimonial: un balcón colonial del Centro amurallado de Cartagena para hacer el amor frente a los transeúntes a sabiendas que ese acto íntimo convertido en espectáculo público es sancionado por la ley. Y no les importó cuánto debían pagar por una multa que no excede aún el medio millón de pesos, y tampoco les importó que después del impacto de los transeúntes filmando el acto en vivo debajo de los barandales sobornaran a los agentes policiales, con tres mil dólares para los dos, tal como lo ha testimoniado la protagonista de la cópula con un extranjero. Pero el barandal ha sido uno de los escenarios de la ciudad vilipendiada y abusada por la depredación turística.