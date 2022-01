Sentado en los escaños del parque volví a ver a Fernando, el artesano de los milagros y los anticuarios que ha sobrevivido durante tantos años al pie del aljibe clausurado, salvando naufragios de bronce y oro y convirtiéndolos en preciosuras para los turistas. En medio del delirio de la plaza, vi a una muchacha venezolana bailando danza árabe agitando sus caderas con cadenitas de oro de fantasía. Había que verle los ojos para intuir que la tristeza profunda no le permitía bailar con toda la gracia que requiere la danza del vientre, pero pese a todo, lo intentaba con discreta valentía.

El muchacho taxista que me devolvió a casa me dijo que era como si en Cartagena jamás hubiera pasado el coronavirus, pero le dije que era una apariencia, porque los muertos no eran un invento de los periódicos. Le dije que era muy probable que los turistas y viajeros, entre ellos los más jóvenes, creyeran que Cartagena con su aparente trajín de fiestas que no cesan, era infalible al desastre de la pandemia. Creen tal vez como Abrenuncio que la felicidad es un antídoto contra todos los males y especialmente contra el sistema inmunológico. Y que estar feliz es la mayor prueba para resistir cualquier enfermedad. Pero a ello le digo que también la felicidad tiene sus riesgos y hay que asumirlos en medio de un mundo que ha sido contaminado y amenazado. Los adoquines de algunas plazas habían cedido al paso de los últimos dos años y otros saltaban a la espera de ser restaurados. Vi bajo los últimos resplandores del faro a un tipo pescando con una vara larga, desde el Monumento a los Océanos. Regresé viendo el tráfico vertiginoso de Getsemaní, el delirio bajo los paraguas de colores, el asedio sin control de la prostitución callejera y ambulante, y el otro delirio de la sobrevivencia bajo la luz implacable de enero.