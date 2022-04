De repente el corazón se te quiere salir por la boca y, aunque no lo notes, tu presión arterial se ha ido a las nubes en un minuto. Te has vuelto un caldo con mucha de esa adrenalina que te tiene a mil; otro tanto de norepinefrina —sí, amigo, es que todavía tienes que estimular la producción de adrenalina— y el cortisol que pretende echarte una manito para lidiar con el estrés. ¡Ah!, y la glucosa que te pondrá full de energía. No lo sientes, pero buena parte de tu sangre corre al corazón, a los pulmones y a los músculos. Respiras a millón y tus pupilas no podrían estar más dilatadas.

Los médicos le llaman respuesta fisiológica: es tu cuerpo dándola toda a nombre de una palabra tan cortita, un sentimiento tan poderoso... ira. Eres tú, disponiendo de los recursos que llevas bajo la piel para luchar y enfrentar a eso que percibes como una amenaza, no sé, un chiste pésimo sobre la calvicie que tanto dolor le ha causado a tu esposa, por ejemplo. Lee aquí: Video: Will Smith golpea a Chris Rock por chiste sobre su esposa