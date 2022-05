Byung-Chul Han.

Allí el filósofo nos recuerda que “la contemplación detenida de las cosas, la atención sin intención, que sería la fórmula de la felicidad, retrocede ante la caza de la información”. Cada vez estamos más comunicados, pero, paradójicamente, no nos encontramos con el otro, no formamos una comunidad. La inteligencia artificial codifica todo, cosas y seres humanos. Las cosas y los objetos manipulando a los seres. La mano que fue clave en el desarrollo humano, hoy está limitada a la yema de los dedos en un aparato con inteligencia artificial.

En la selfi los rostros parecen máscaras, las expresiones son estandarizadas, y con las selfis se anuncia “la desaparición de la persona cargada de destino e historia. Expresa la forma de vida que se entrega lúdicamente”. No hay duelo en una selfi. Tanto “la muerte y la fugacidad les son del todo ajenas”. Los retratos que se hacen con la cámara fotográfica buscan “expresar a la persona”, ante esa cámara la imagen que se intenta reflejar es la que está muy cerca de la imagen interior. El retratado se vuelve hacia adentro. En una selfi no hay un testimonio de ese ser. Solo se conoce una vez, como las llamadas automáticas que se borran.

El rostro humano de nuestro tiempo se reduce a una selfi, que es a su vez, reino de no-cosa, información del instante que se evapora, y las selfis no se hacen para conservarlas o guardarlas, no están concebidas para la memoria sino para la actualidad. El filósofo descubre que no hay selfis silenciosas, todas son ruidosas, repetitivas, despojadas del aura de la fotografía que capta un rostro, una expresión o un momento supremo.

Una imagen desde la ventana

Desde la ventana de la habitación del hotel donde me hospedé para ir a la Feria del Libro de Bogotá, en la calle 39 con 25, a unos pasos de Corferias, contemplaba las enormes filas de visitantes a la feria: niños, jóvenes, adultos, atraídos por el espejismo o la ilusión de tocar los libros o abrazar a alguien, de vuelta a la ansiosa e imperiosa necesidad del encuentro humano después de dos años de pandemia. Detrás de la ventana descubrí los espléndidos carboncillos diluidos por la lluvia en el cerro de Monserrate, el silencio azulado de los cerros al atardecer y las voces quebradas del mundo en el vertiginoso tránsito de Bogotá, donde todo es lejano y distante. El libro del filósofo coreano me esperaba, gracias a la sugerencia de mi amiga Cecilia Delgado, quien me lo recomendó. El filósofo recordó a Exúpery en una sentencia en labios de ‘El Principito’: “Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante”.

Las cosas queridas, los rituales de la vida y el mágico poder del corazón son raros y amenazados en nuestro tiempo. Me resisto a creer que ya no tienen espacio en este mundo.

Una de las reflexiones más inquietantes sobre el silencio nos las revela Byung-Chul Han al señalar que "lo sagrado está ligado al silencio. En una humanidad globalizada y abrumada de información, el silencio es lo más raro y extraño, porque estamos saturados de ruidosa basura digital, de un tsunami de información que impide reconciliarnos con el silencio", y en ese torbellino delirante "hemos anulado toda trascendencia, todo orden vertical que reclame silencio".