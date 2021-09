Hoy no tenemos nada, de cinco hectáreas que fueron adquiridas por los padres de familia, solo quedan menos de mil metros cuadrados”,

José Guillermo Riaño.

En otro extremo está la sala de la cafetería y, al lado, el salón que tenía como identificación 7-2/7-4: allí, en 1985, los alumnos del grado séptimo recibíamos las clases. Hoy, la maleza lo tiene tan invadido que parece una selva, de las rendijas del piso de concreto sobresalen las raíces de unos arboles cuyas ramas alcanzan una altura de más de tres metros, se entrelazan con la reja metálica de las ventanas y sobrepasan lo que alguna vez fue el techo.

Recuerdo que, a pocos metros del salón 7-4, estaba la unidad deportiva. Era un lote amplio, donde dábamos las clases de educación física, en ese lugar se practicaba voleibol, sóftbol, microfútbol, atletismo, fútbol. Ahora, solo encuentro una pared alta que me hace pensar en las que construyen alrededor de las cárceles.

Me asomo por una rendija y solo alcanzo a ver la Unidad Deportiva Departamental, allí está construida la pista de patinaje, el centro de alto rendimiento, una cancha de baloncesto con funciones para microfútbol.

Lo primero que pienso es que los deportistas que la usan deben ser estudiantes del Benjamín Herrera, porque tienen en su patio los escenarios propicios para practicar y destacarse, pero me sorprendo al saber que no es así: el rector José Guillermo Riaño me confirma otra cosa.

“Hoy no tenemos nada, de cinco hectáreas que fueron adquiridas por los padres de familia, solo quedan menos de mil metros cuadrados. El lote asignado para desarrollo de los deportes fue desglosado por parte de la Alcaldía y la Gobernación para construir en 1986 la Institución Técnica Don Bosco y la Unidad Deportiva; en 2016, a cambio, nos prometieron que tendríamos acceso a estas, pero ha sido complicado obtener respuestas”, me explica Riaño Gómez, quien sostiene también que lo peor de todo es que estos escenarios son administrados por el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol) y no hay respaldo de ningún mandatario local que gestione frente al ente departamental la respectiva urgencia que tiene el centro educativo para desarrollar sus clases de educación física.

“Son muchos los proyectos que están en la mesa y que, para sacarlos adelante, se necesita voluntad política”, agrega Riaño Gómez.

Y no es para menos: solo basta con saber que el plantel tiene 25 aulas y de ellas 18 están habilitadas, y observar la desolación en la que están sumidos muchos de los salones que tienen más de 50 años para entender que es hora de que los llamados coadministradores -concejales y diputados- asignen los recursos que deriven la remodelación general. Quizás ellos no se acuerdan que las paredes donde les impartieron valores hoy se corroen por los años y la desidia.

Pero, más bien, volvamos a don Manuel y desentrañemos un poco más la historia...