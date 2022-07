Así luce La Catedral, la jaula de oro de la que Pablo Escobar se escapó

Advierte que los guías que a diario llegan con nutridos grupos de turistas “les dicen muchas mentiras”. Esa opinión la refuerzan los carteles, con textos en español e inglés, que mandó a instalar el padre Elkin Ramiro Vélez, director de la fundación y del monasterio.

“Acá ya no existe nada de la funesta época que nos tocó vivir. Lo que usted ve fue construido con mucho sacrificio por parte del monje administrador. No los engañe y ojalá no se deje engañar. Estos espacios no hacen parte del narcoturismo. Por favor, déjenos en paz”, dice el mensaje más extenso, al inicio de un corredor, en el que sobresale una estatua de San Miguel Arcángel.