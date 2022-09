Así es ‘La mejor cosa que nunca tendrás’

Ese silencio no se va a repetir”,

dice Efraim.

Las matas de su jardín florecieron como nunca.

Confiesa que hasta ahora no había tenido editor, y Catalina Benjumea logró ordenar lo que parecía ser una novela de 250 páginas y rebasó las 750. La escribió en tres o cuatro meses, pero la memoria vivida de toda su vida. La novela fue divida en dos partes: 400 la edición que acaba de aparecer, y 400 páginas la novela que aparecerá en marzo de 2023. Son historias abiertas que se cierran de un lado y continúan en el otro.

Esta novela parte desde el día en que nace Rap, sigue con la muerte violenta de Ciro, hasta que el protagonista conoce a Cierta Criatura, nombre que contiene el nombre oculto de una mujer o una suma de mujeres. El ritmo narrativo es constante y fluye como un blue o como un rock, pero también en el rimo del Caribe.

Efra me habla de lo poco que conocemos del misterio del cerebro humano. Me nombra a su amigo Víctor Banquez, y me cuenta la historia de un niño que duró ocho años en silencio hasta que pronunció su primera palabra.