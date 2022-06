Así es la gran biblioteca de Gabriel García Márquez de Barcelona

-Soy de un pueblo mediano del sur de Valencia, Xàtiva, a 65 kilómetros de la capital. Cuando era una niña, todavía era una pequeña ciudad bastante autárquica, no se iba casi a comprar a Valencia. Eso incluía los libros, limitados a colecciones juveniles que mi abuelo me compraba en la misma papelería donde él se compraba el periódico. Casi todos eran de las colecciones “Clásicos Juveniles” de la Editorial Bruguera o los de la Editorial Juventud de la autora inglesa Enid Blyton, un verdadero fenómeno editorial en la España de los años setenta y ochenta. Aquellos libros venían de Barcelona, la ciudad en la que he acabado trabajando entre libros tantos años después. Todos compartían temáticas aventureras, paisajes del lejano oriente, del Ártico, de los mares del Sur o de los bosques de la Europa medieval. Cuando acabé con ellos, continué viajando con los libros de la pequeña biblioteca de mi padre (Julio Verne, Rudyard Kipling, Cervantes...), cuidadosamente editados en papel biblia por la antigua editorial Aguilar, de largo recorrido también en Latinoamérica.

¿Qué impacto vivió al leer el primer texto de García Márquez?

- La primera obra a la que me enfrenté, con apenas 15 o 16 años, fue ‘Cien años de soledad’. Aunque la estructura y la circularidad del tiempo narrativo me expulsaron a media lectura, se me quedaron grabados personajes y actitudes muy familiares para mí. Vengo de un entorno rural, donde la convivencia de lo mágico con lo cotidiano era frecuente en el mundo de mis abuelas, el que se me narró desde pequeña. El gitano Melquíades o la omnipresente Úrsula eran, con otros nombres, perfectamente identificables en las historias que nos contaban de chicos. Para mí era normal no andar haciendo ruido el 1 de noviembre por no molestar a las “animetes” (almas) de nuestros muertos que venían a pasearse por la casa y a las que, de alguna manera, se saludaba con rituales domésticos que todavía practican algunas mujeres de mi cultura (prendiendo velitas para que no se desorienten o se tropiecen, por ejemplo).