Así es como el desamor puede afectar de verdad la salud de tu corazón

La primera vez que me “rompieron el corazón” sentí como si el mundo se me viniera encima. No podía respirar, las manos me temblaban y sentía el pecho oprimido todo el tiempo, sin duda, es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede atravesar.

En momentos en los que sentimos ese profundo dolor, podemos, incluso, pensar que nos vamos a morir. Lea aquí: 5 cosas que puedes hacer para controlar la ansiedad

Y es que escrito con estas palabras no parece tan grave, pero sí lo es, pues las emociones intensas, además de tener efectos negativos para la salud mental, también afectan la salud física, incluyendo la del corazón.

Todos hemos experimentado emociones muy, pero muy fuertes alguna vez, ya sea por una ruptura amorosa —como me pasó— o porque algo no salió cómo esperábamos. Le puede interesar: Cartagenera crea red de apoyo para prevenir el suicidio

Expertos explican que las emociones fuertes, como el estrés constante o la ansiedad, influyen en la salud cardiaca debido a que cuando atravesamos estos episodios hay cambios en el ritmo cardiaco.

Los duelos, las rupturas o las pérdidas hacen que la salud física se deteriore. Además, se pueden generar afecciones como la del “síndrome del corazón roto”, que es una de las enfermedades que está ligada con el estrés.