Artelisa, el valor de las artesanas en San Jacinto

Hace tres años, Nereida Acosta Caro llegó a la casa de su hermana Luz Dary en San Jacinto y encontró el sofá lleno de mochilas. Eran para que los hijos de Luz las vendieran y ‘se ayudaran’, es decir, para que tuvieran dinero extra, pero ellos no habían tenido tiempo de hacerlo y pensándolo bien ¡qué bueno!, porque esas mochilas esperaban a que Nereida las viera.

Así comenzó Artelisa San Jacinto. Solo bastó con que Nereida tomara las fotos y las subiera a su perfil de Facebook para que los potenciales clientes empezaran a preguntar por precios y disponibilidad. Hoy, ella y sus hermanas Doris Helena, Carmen, Luz Dary, Lina y Elizabeth tienen claro que el emprendimiento está en el ADN del sanjacintero.

“En principio me pregunté cómo venderle al sanjacintero que ha visto tanta mochila desde que nació. No pensé que el negocio iba a crecer, porque tenemos que ser sinceros y es que venimos de una cultura donde casi no valoramos lo que tenemos en el mismo pueblo. Yo usaba solo bolsos de cuero, pero desde que nació Artelisa uso todo tejido”, revela.