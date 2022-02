Como sea, en el momento más álgido de esa espantosa historia y cuando creía que ya no podía salir del pozo en donde me habían metido, apareció Yelena”.

Llegué a su casa por casualidad, necesitaba un lugar seguro para dejar a mi hija, que, al igual que yo, la estaba pasando muy mal. Comenzamos a conversar todos los días, a reflexionar sobre todos esos aspectos de la vida y de las personas a las que les permitimos lastimarnos. En una noche de inicios del otoño, después de una cena improvisada y sin buscarlo, nos encontramos frente a frente, temblando y sintiendo que nuestros corazones palpitaban más fuerte que nunca y nos dimos cuenta de que valía la pena volver a creer en el amor.

“Nadia Yelena se ha convertido en mi apoyo incondicional, es la chica de las soluciones. Lo que tiene de grande, 1,86 metros de estatura, lo tiene de tierna, comprometida, detallista y romántica. Ella es la verdadera representación de la mujer guerrera, la misma que no se ha dejado contaminar de la tristeza y la decepción que llega cuando damos entrada a personas que no están listas para amar. Con ella he aprendido que el amor existe, el amor basado en el respeto, la comprensión, el diálogo, la reflexión”.