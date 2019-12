Amar cuando no soportamos la rutina

**

Conectarse con viejos recuerdos

Las relaciones de pareja y las sexuales también llegan a ser situaciones calcadas, que repiten un mismo patrón: beso en la boca, en la oreja, besos en los senos, entrepierna, coito, listo.

La rutina genera una zona de comodidad de la que no se escapa la sexualidad. Hacer el amor en las mismas partes, con las mismas posiciones y de la misma forma puede ser contraproducente.

“Llega el momento en que eso se convierte en un hábito para el cerebro y empieza a generar una pérdida en el sentido de importancia, que hasta incide en la falta del deseo sexual.

Una de las cosas que pasa con las relaciones de pareja es que muchas de las cosas que antes se hacían se dejan de hacer, incluso cosas tan sutiles como escuchar música, tomarse una botella de vino los viernes. Cuando se empieza a rescatar eso, se activan esos circuitos neuronales y se conectan emocionalmente con hechos pasados que en su momento generaban sensaciones”, dice Acosta.

Pero usar miel o bañar la pareja en chocolate, por ejemplo, de tanto repetirse también se puede constituir en un nuevo hábito.

“Lo que se debe hacer es no dejar que el día que no haya chocolate o miel no es que no vaya a haber sexo”.

Algo importante y que usted debe tener en cuenta es que no debe permitir que existan limitantes para tener relaciones sexuales, pues si hay amor siempre habrá espacios, lo primordial es tener la disposición de sacar el tiempo.