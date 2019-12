Álvaro Vega Gamarra, recuerdos de alegría y dolor

Una anécdota: la del primer premio. Festival de Vallenato en Turbaco. Categoría infantil. Álvaro Vega Gamarra, nueve años. El acordeón empezó a sonar en sus pequeñas y prodigiosas manos, pero se detuvo abruptamente. El niño, víctima de un leve ataque de nervios, se paralizó ante un público expectante. Aquel lapsus no hizo mella en su intenciones. Hábil, comenzó nuevamente su presentación y sus notas se llevaron el primer puesto. Así como lo haría en adelante ese hijo de Cartagena que Luis Vega e Isaura Gamarra trajeron al mundo. El talento del niño lo pondría en los primeros lugares de festivales de vallenato infantiles y juveniles de toda Colombia, lo llevaría a codearse y a conocer a los mejores exponentes del género. En el Valle de Upar llegó a una final, ganó premios en Arjona, en Sincelejo, Villanueva, Turbana... y en muchos municipios y ciudades. Varios de esos trofeos, placas meritorias, reconocimientos, sinónimo de orgullo familiar, los veo ahora colgados en paredes y estantes de su casa, en el barrio La María de Cartagena. Don Luis, su papá, y Manuel, su tío, son dos talentosos y renombrados acordeoneros, así que Álvaro tenía a quien salir. En su sangre sonaba el acordeón. “Yo comencé a enseñarle y él aprendió rápido, a los tres meses ya tocaba el acordeón”, me explica don Luis. “Lo conocían muchos cantantes, incluso en uno de sus cumpleaños lo llamó el propio Zuleta a felicitarlo”, señala. Hoy, el recuerdo de esas alegrías se mezcla amargamente con el dolor porque Álvaro ya no los acompaña en este mundo, sus notas ya no suenan. Una mujer que decía amarlo confesó asesinarlo.

***

-¿Cómo llegó Álvaro hasta Perú?, le pregunto por teléfono a doña Isaura. Ella responde que por su mismo talento, a través de sus contactos, al cartagenero lo invitaron a trabajar en El Templo Vallenato, discoteca del país vecino. Hizo muchos amigos y conoció al que parecía ser el amor de su vida, pero quien en realidad se convertiría en su verdugo, a través de una tormentosa relación con un desenlace fatal. Se enamoró de Nelly Cecilia Acosta Egusquiza, una médico de 40 años de una prestante familia peruana. La madre de Álvaro se enteraría después que se trataba de una relación tóxica.

Álvaro llegó a Lima, la capital, pero luego fue trasladado a la ciudad de Iquitos. Hasta allá llegaría Nelly para continuar su romance con el acordeonero cartagenero. Las primeras sospechas de que algo no andaba bien surgieron a través de las redes sociales. “Solo la conocí por teléfono. Por un mensaje que ella puso en su Facebook, yo me di cuenta de que no era una buena mujer, uno como madre siente esas cosas. Le dije a mi hijo que ella no era una buena mujer, pero ella lo alejó de nosotros. Cuando pasó lo que pasó, yo tenía cerca de un mes que no hablaba con mi hijo”, sostiene doña Isaura a través de una llamada desde esa ciudad, a donde viajó desde Cartagena para conocer de primera mano todo lo sucedido y donde empezó a descubrir otros detalles de la madrugada fatal del 28 de septiembre de 2019, cuando su hijo fue asesinado. “Ella -la presunta asesina- ahora está pidiendo casa por cárcel, argumentando que es madre de dos niños, pero esos niños no viven con ella, viven en España. Estamos esperando la decisión del juez”, argumenta Isaura. El propósito del viaje a Perú también es sentar un precedente, decir que su hijo era un hombre de bien, declarar eso ante la justicia y pedir a las autoridades peruanas que caiga todo el peso de la ley sobre quien lo asesinó en un aparente ataque de celos. “No ha sido fácil, pero gracias a Dios hemos encontrado en el camino con muchas personas que nos han ayudado”, dice. (Lea aquí: “Me dicen que ella después de acuchillarlo grabó cómo moría”)