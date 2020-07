Álvaro Salvadores, el galán del básquet que jugaba solo

Álvaro, el mayor del trío, fue el más destacado: en su juventud dominó la escena local con un goleo asombrosos, aunque esto no le bastó para ser nominado a la selección chilena que disputó el primer mundial de básquetbol de la historia, el de Argentina 1950.

No fue llamado por su egoísmo. “La pelota le llegaba y se acababa todo. No daba pases, solo tiraba al aro. Eso, obviamente, le trajo muchos problemas con sus compañeros, pese a que era un goleador extraordinario y muy efectivo”, recuerda Ahumada.

Ofuscado por quedar por fuera del plantel, envió una carta a la Federación Española de Baloncesto con sus datos y recortes de los diarios de la época, solicitando ser citado al seleccionado de su país de origen. A ciegas, el entrenador hispano aceptó la incursión del alero, que tenía 21 años, y en cierto punto no se equivocó: Salvadores fue el máximo anotador del torneo planetario, pese a que España terminó en el noveno lugar. Chilenos e hispanos se enfrentaron en Buenos Aires en la fase de grupos y, cómo no, Salvadores no dudó en lanzar al arco todos los balones que llegaron a sus manos. Ganó la roja sudamericana, y el plantel hispano quedó tan enrabiado con el individualismo de la novel figura que intentaron golpearlo en el camerín. Salvadores pudo escabullirse y fue a felicitar a sus excompañeros.

Del mundial saltó a Europa: jugó una temporada en el Racing de París, en la liga francesa, donde fue campeón y aportó 47 puntos en la final.

Luego tuvo su revancha con Chile, pues integró el equipo que disputó los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. La selección fue quinta. Salvadores terminó con una fractura de fémur.

“Lo llamaron gracias a su amistad con Rufino Bernedo (capitán del equipo), y sabiendo que él podría controlarlo y hacer que diera pases a sus compañeros. El problema es que terminó abusando del pase extra, y en algunos partidos no anotó como se esperaba”, detalla Maximiliano Aguilera, historiador de los cestos chilenos.

Su última experiencia con el básquetbol fue en el Sudamericano de Cúcuta, Colombia, en 1955. Poco después, Salvadores viajó a Cartagena con una misión naval chilena y conoció a la que sería su futura esposa, Elsa de la Espriella, y tomó la decisión de radicarse aquí, abandonando los cestos para incorporase a la diplomacia: fue Cónsul de Chile en Cartagena de Indias desde 1961 a 1985, para luego ser embajador de ese país durante los últimos años de la dictadura.

“Ayudó a mucha gente como diplomático. Su otra faceta era la de galán de cine. Siempre estuvo rodeado de gente famosa. Eso le gustaba mucho. Su forma de ser lo ayudaba a encajar bien en ese mundo. En su casa en Colombia estuvo el director Roman Polanski, la actriz Rita Hayworth, la modelo Cecilia Bolocco, y el expresidente Patricio Aylwin, por nombrar algunos personajes”, relata Carmen, su hermana.

Y cierra: “Una vez hizo un doblaje de la voz del reconocido actor Ernest Borgnine para una película de Hollywood. También hizo de extra en varias otras cuando estuvo en Europa jugando. La verdad es que su vida fue así: una película”.

En 2002, y a los 73 años, Álvaro Salvadores murió en Colombia a raíz de un cáncer pulmonar.