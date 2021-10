Fanuel Hanán Díaz.

-El cuento se llama “Hemos llegado a Berlín”, es una forma de hacer que el lenguaje tenga un valor protagónico porque Berlín es el nombre del páramo que tienen que cruzar de forma obligada los migrantes. Y a esta altura que supera los 4 mil metros, muchos mueren de hipotermia, no vienen apertrechados con sus trajes del Caribe para estas temperaturas. Berlín es un nombre desconocido para el protagonista, es una marca de la nueva realidad que tiene que vivir. Y para este chico este detalle es significativo, de hecho se fija en algún momento es los nombres de los lugares que están en una señal, y él recuerda otros nombres de ciudades de Venezuela, como Táchira o Valencia. En un momento de la historia, él cuenta que algunas personas les comparten agua y “papelón”, que es la palabra como se conoce la panela en Venezuela. Quise dejar esta papelón porque así es como el chico conoce a este alimento, que es lo que comen en el camino porque es muy barato y da energía. Escribir literatura infantil tiene un reto muy afilado, que es manejar el lenguaje. Hay imágenes que son tan puras porque se trabaja con palabras esenciales, como ver las estrellas caminando en el cielo, que es como él protagonista proyecta su propio paso por la tierra. En general, en la historia solo hay pequeñas intervenciones del lenguaje local para no volver a mi protagonista tan particular, pues su propio drama, el de sentirse desarraigado, es universal.

¿Qué libros infantiles leídos en su infancia ha vuelto a encantarlo?

-Me encanta esta pregunta porque me refresca mis lecturas y mis relecturas. Hay libros que son inagotables, como los clásicos. Fui un gran lector de clásicos, como ‘La isla del tesoro’ que siempre me ata al protagonista; ‘El señor de los anillos’ que siempre me deslumbra; ‘Pinocho’ que siempre me recuerda el amor inagotable de un padre por su hijo; ‘La llamada de lo salvaje’ que me causa la misma emoción y conmiseración o ‘Viaje al centro de la Tierra’ que me promete un viaje muy agitado a pesar de que ya lo haya hecho. Otras lecturas de infancia que siempre me mueven, aunque ahora las veo con otros ojos son ‘Corazón’, de Edmundo D´Amicis, y ‘Oliver Twist’, un personaje demasiado desvergonzado como uno quisiera ser también. En el fondo todos estos libros que tienen chicos como protagonistas pertenecen a un categoría especial de obras que logran que uno como lector se pueda identificar. Eso es sorprendente.

Considero que otras lecturas fundamentales son ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘Las Brujas’, de Roald Dahl, y ‘Un puente hasta Terabithia’, de Katherine Paterson, por eso creo en el humor y en la magia en la literatura. También leí a Martí, a Aquiles Nazoa (todo lo de Nazoa me vuelve a encantar siempre) y poesía suelta de Federico García Lorca, Pablo Neruda o María Elena Walsh, eran mis lecturas de infancia que hoy releo con el mismo deleite.