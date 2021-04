Alfredo Guerrero estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, siguió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional y luego, becado, siguió a París y Florencia, recorrió los museos de Europa. Reconoce que él no sería quien es si no hubiera tenido maestros como Pierre Daguet, Ignacio Gómez Jaramillo, el padre del fresco en Colombia; Jorge Ruiz Linares, Roberto López Ocampo y Hena Rodríguez.

En el taller

Se despierta muy temprano a dibujar. Su estudio de dibujo es una antigua terraza transformada en el más íntimo de los espacios para crear arte. “Aquí tengo guardado un misterio que solo yo conozco”, me dice. Le rodean las fotos de sus padres y su familia, la huella de los pies de sus nietos Juan José y Fernando, al nacer, sus dibujos sutiles, casi levitantes, reposados de mujeres desnudas, en pequeño, mediano y gran formato de sus incontables modelos que nunca lo habían sido solo hasta el instante en que él se los sugirió o ellas se lo sugirieron tan solo para ser la figura humana eternizada en sus lienzos. Nunca buscó modelos profesionales. Las tuvo cuando estudiaba en Cartagena, Bogotá, París y Florencia.

Las modelos

“He tenido suerte con las mujeres que me han posado, porque nunca lo habían hecho. Todas las que he pintado son mujeres que hemos conocido, incluso, algunas son sobrinas de mi esposa Cecilia, amigas e incluso, mujeres que han pasado por Cartagena, como una joven inglesa que aceptó posar desnuda para mí. Nadie me ha dicho: ‘No’. Una vez, una señora muy bella me posó y el marido la dejaba en mi taller y venía horas después por ella. Él sabía que su esposa estaba en las buenas manos del arte. Veo la belleza en todas ellas. Las dibujo en el contrapunto de la luz y la sombra y el medio tono. Dibujo y pinto los músculos, hasta la profundidad invisible de los huesos. He vivido siempre conmovido con la belleza”.

Epílogo

Junto a ese ámbito minúsculo donde pasa casi todo el día sin dejar de dibujar, el artista sale a otro inmenso estudio cuya puerta lo conduce a la inmensidad de otra luz antigua donde también declinan las luces del cielo cartagenero. Y allí se consagra a pintar.

Pero en el ocaso y en la noche, suele estar junto a Cecilia, en la terraza de su jardín, en donde ve el resplandor del cielo y la luna y los brillos fugaces del mar con sus barcos errantes.

Delgado, sensible, memorioso, detallista y perfeccionista, Alfredo Guerrero sigue en su vocación que empezó desde niño. Dibuja y pinta sobre lienzo, papel, madera, piedra y muro. “Pinto al óleo con la técnica del fresco, como si pintara sobre un muro al que preparo con muchas capas de color, sin que se noten esas capas”.

Su mano no duerme. Sigue pintando, más allá del sueño, los bordes redondos de una mujer desnuda, cuya luz deja una sombra de color ocre y la huella espectral de sus vestiduras.