Alberto Samudio, centinela del patrimonio

Alberto Samudio Trallero ha sido a lo largo de más de medio siglo el guardián del patrimonio arquitectónico de Cartagena. Con una fina altivez de centinela de la memoria de Cartagena que conoce desde niño, transpira una serena y sabia pasión por lo que ha sido la vocación de su existencia. Le puede interesar: El restaurador de nuestro patrimonio.

A él le debemos la hazaña de restaurar el Teatro Heredia, que, luego de largos obstáculos presupuestales, culminó en una restauración prodigiosa, después de dieciséis años difíciles. Él llamaba a todo el mundo, desde el presidente de la República, alcaldes y gobernadores, empresarios y artistas, con tal de culminar la obra. Y lo logró. En un principio había ido a la casa del pintor Alejandro Obregón para que hiciera el telón de boca del monumento, pero el artista se enfermó y murió en 1992. Fue entonces donde el artista Enrique Grau y cuando Samudio le hizo la propuesta del telón de boca, él solo dijo: “Estaba esperando que me pidieran hacerlo”. Y cuando el artista reunió a un grupo de pintores que le colaboraron, como Alfredo Tatis Benzo, Bibiana Vélez, Luis Durier, entre otros. Y no había terminado su telón de boca cuando Samudio le propuso que si se le medía al plafón de la platea, y Grau dijo que lo haría soñando con la Capilla Sixtina. Y pintó las musas de la astronomía, la poesía y las ciencias. El artista solo pidió los costos de los materiales pero no cobró honorarios por sus dos obras que perpetúan su arte en el Teatro Heredia, hoy llamado Teatro Adolfo Mejía.