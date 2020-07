Alberto Borja, actor de las mil y una historias

Solo a Alberto Borja podía ocurrírsele la fantástica aventura de llevar a escena y contar episodios de La Biblia y Las Mil y una Noches, que son dos clásicos de la literatura sagrada, de la tradición oral tanto de los árabes como de los hebreos. Y son dos clásicos de la literatura universal, tanto de Occidente como de Oriente. Allí Jesús es tan prodigioso como Sherezade, que no la decapitan porque deja encantado con sus cuentos al califa que había decidido matarla. Y a Jesús lo crucifican porque sus verdugos no le entienden las parábolas y los poemas hablados que expresa y que aún dos milenios después la humanidad sigue descifrando. Los dos son, a su vez, con el respeto de la historia, dos personajes de la literatura fantástica, porque han sido inspiradores de obras de arte, novelas, poemas, canciones, películas, dramas y narraciones orales. Alberto no solo tuvo la osadía de llevarlos a escena, sino que contó la historia como un maestro del teatro en todas sus formas, porque estudió Artes Escénicas para ser actor de teatro, cine y televisión, y director y narrador oral inigualable. (Lea aquí: Fallece el actor y cuentero Alberto Borja, un grande del teatro)