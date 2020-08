Adolfo Pacheco, un grande de la creación musical

Por: José Luis Garcés González - Especial para El Universal

Es amable, es risueño el hombre. Tiene ojo de águila. Es un ojo alerta. Mira desde el fondo y hacia el fondo. El hombre observa fijo, no despabila. Como indagando. Escuchando e indagando. Véalo bien: es un poseedor del don de la música y de diez artes más, oriundo de San Jacinto, Bolívar, pueblo con historia recostado en las faldas de los Montes de María, tierra fértil para muchas cosas, universo de gente de mano mágica, que da hasta para organizar un Festival del pensamiento. Estoy con Adolfo Pacheco Anillo, el autor de La hamaca grande, canción canónica de la música de acordeón, que en las postrimerías de 2019 cumplió cincuenta años de creada. (Le puede interesar: Al gran Adolfo Pacheco lo pintaron sin pincel y sin paleta)

1

(...) “Mi mamá, que le gustaba cantar y que para mí era una cantante sin orquesta, y mi abuelo, me pusieron a aprender poemas y canciones desde muy pequeño. Creo que la primera canción la comencé a componer a los seis años, pero nunca la he terminado. A mí, entre tantas otras cosas, me gustaba la música. Cuando llegaban los conjuntos al pueblo, yo me iba a verlos tocar. Recuerdo que papá tenía un bar llamado El Gurrufero, y allí muchos músicos, cuando se les agotaba la plata, dejaban empeñados sus instrumentos. Y yo, con permiso de mamá, tocaba el redoblante o la violina. Ah, antes debo decir que yo fui redoblantero a los seis años, y el hecho se dio porque a la banda de músicos de San Jacinto se le había enfermado el que tocaba ese instrumento, y no encontraban a nadie. Entonces, el alcalde supo que yo, aunque pequeño, tocaba el redoblante, y dio la orden: vayan y tráiganlo, y si no viene a las buenas le mando una orden de captura. Imagínense, todos ya adultos y yo pelaíto dándole con fuerza al redoblante. Fue mi primer contacto, digamos oficial, con la música. Pero mamá, que era una mujer blanca de ojos azules, murió y entonces quedé con papá y con su idea de que yo tenía que ser abogado. Papá que fue en gran parte papá y mamá, porque yo era el menor.

“Aunque mi papá tocaba la gaita y el tambor e hizo parte del conjunto de Toño Fernández, con quien cultivó una larga amistad, con mi viejo tuve algunas contradicciones por ese tema. ¿Qué hijo no las ha tenido? Él, cuando crecí, quería que yo fuera un jurista, y ya me imaginaba con un bufete atendiendo clientes o en un buró con una toga dictando sentencias. También quería que yo fuera congresista, y deliraba escuchándome los discursos que yo iría a pronunciar en Bogotá. Pero a mí me hervían muchas cosas por dentro, quería abarcar el absoluto. Yo deseaba ser músico, pero también quería destacarme como futbolista, boxeador, beisbolista, pesista, líder social, jugador de ajedrez. ¿Ajedrez? Sí, claro, fui campeón de ajedrez en el Colegio Fernández Baena, de Cartagena, donde estudié de 1953 a 1958. (Lea también: Con gran homenaje, Bolívar celebra los 80 años de Adolfo Pacheco)

2

(...) “He querido y me han querido. Soy hombre de sentimiento, tengo grande el corazón. He tenido acceso a muchas. Y a muchas he amado y les he compuesto canciones. Muchas canciones. Quizás el amor me ha quedado debiendo. Algunas no han aguantado mi ritmo de vida, y han desertado de mi barca”.

Se me ocurre preguntarle por Mercedes, uno de sus temas. “Sí, Mercedes es una de ellas. Ese amor nunca se llegó a materializar, qué lástima, pero quedó la canción y es una de mis preferidas y a millares de personas les gusta. Para aceptarme e irse conmigo, Mercedes me planteaba un cúmulo de exigencias, que a mí en esos momentos me era imposible cumplir. Borrar todo mi pasado y dedicarme exclusivamente a ella. Hablamos sobre el asunto en distintas ocasiones, le expliqué las circunstancias, le dije que la amaba, pero ella se mantuvo inconmovible.

Pero Mercedes no se llamaba Mercedes, su nombre quedó en secreto entre ella y yo. Ella sabe que la canción es de ella, que la hice para ella, pero allí se detiene ese idilio. Jamás he confesado su nombre. Ella nunca se casó. Nos hemos encontrado algunas veces y nos hemos saludado. Solo nos queda la nostalgia. No obstante, la palabra Mercedes tiene para mí otras connotaciones: es el nombre de mi mamá, quien sí estaba de acuerdo en que yo fuera músico, y es el nombre de la última mujer de mi papá, quien lo atendió con mucha diligencia en la enfermedad que le quitó la vida. También conmigo fue muy deferente. Yo, a esa Mercedes, le agradezco mucho ese comportamiento.

“Quizá, así, oficiales, he tenido cinco mujeres. Cuando me disgusté con mi primera mujer, a los cuatro meses me entró una decepción tremenda; no, más bien no, fue una tristeza. Y me pregunté por qué no podíamos vivir en tranquilidad, por qué no me dejaba quererla en silencio, sin peleas, sin bullas innecesarias. (...) Cuando Judy, la señora con la que tuve los cuatro hijos, me echó, yo me fui con mi bicicleta y mi bolsa de ropa a vivir solo a una pensión en San Jacinto.

Algunos amigos me dijeron que eso era muy feo, que la soledad enfermaba, que esto, que lo otro. Nada. Antes de irme le compré una casa a mis hijos, los dejé amparados y me marché a la pensión. Dije para mis adentros que me iba a sumergir en ese retiro y no iba a tener más problemas con mujeres. Tengo que aceptar que incumplí. Jóse, no me lo vas a creer: allí demoré viviendo siete años. Y quizá fueron los años más fructíferos de mi vida como compositor. Fue cuando pegó La hamaca grande y cuando logré ser diputado por primera vez.

“Me casé con Ladys, una abogada, cuando yo no era abogado. Entré a estudiar Derecho en la Universidad de Cartagena, y lo hice en parte por ella y en parte por mi papá. Quería nivelarme académicamente con ella, pues algunos de sus familiares decían que yo no estaba a su altura, que yo era un simple bohemio. Cuando obtuve mi título les callé la boca. Ahora, yo era abogado, y además músico, compositor, político, personaje de la cultura. Y eran ellos los que me despreciaban, los que ahora no estaban a mi altura. Mire, lo que el hombre se propone, con disciplina lo consigue.

“Y vea lo que es la vida como paradoja, cuando logré graduarme en Derecho y ser un abogado y pensar en poner una oficina en mi pueblo, llega mi papá y se muere. Año 1981. Ay, viejo Migue, ¿por qué me hiciste eso? ¡Yo, que quería que tú me vieras ejerciendo! ¡Que te llenaras de orgullo! Primero te fuiste para Barranquilla, luego te fuiste para la muerte. Y desde allí no hay boleto de regreso. Ay, viejo Migue, mi padre, el hombre que sostenía: “Plata que yo no me gane trabajando, no la quiero”. Porque honrado sí era. (Lea además: Adolfo Pacheco, postulado al Premio Nacional Vida y Obra de Mincultura)

3

La hamaca grande, precisamente, la empezó a escribir en abril de 1969 y tiene una historia precedente a cuestas. “Es una canción que hice para sembrar una constancia; para aclararle a los vallenatos que, si ellos tienen su Francisco el Hombre, nosotros en los Montes de María tenemos nuestra Hamaca Grande, donde caben todas las músicas, todos los ritmos, todos los mitos. Y me la motivó lo que pasó con Landero cuando, por no haberla inscrito (no nos avisaron de eso), le negaron la posibilidad de presentarla oficialmente en el Festival, aunque él la tocó en la tarima y arrasó con los aplausos”.

No hay duda de que la canción tiene un alto vuelo lírico, pues nada diferente puede decirse de: “Acompáñenme/, que un collar de cumbias sanjacinteras llevo en mi canto...”; y frente al impase de no poder concursar con la ese tema, Adolfo responde con nobleza y altura y con telúrica Caribe: “Quiero con afecto llevar al Valle en cofres de plata/ una bella serenata/ con música de acordeón (bis)/, con notas y con folclor de la tierra de la hamaca”.

(...) “El viejo Migue es una canción, una despedida y un dolor, no puedo negarlo. Él se fue para Barranquilla, dejando todo, y ese abandono antes que criticarlo hay que entenderlo. Ya yo lo entendí. Por eso lo digo en la canción: ‘Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado’. Y para hablar de él, tengo también que hablar de mi mamá, por eso me lamento: ‘Primero se fue la vieja pa’l cementerio; y ahora se va usted, solito pa Barranquilla’. Es decir, aunque ya éramos hombres, quedábamos en la orfandad. Indagué con varios sanjacinteros y me dijeron que nadie creía que Miguel Pacheco se había ido del todo para otra parte, que la gente pensaba que solo había salido de paseo, y los comentarios y decires no cesaron durante largo tiempo. Él tomó una decisión definitiva. Dejó todo, hasta la tienda El Gurrufero. Por eso el maestro Adolfo le recuerda con cierta tristeza en la canción: “Todavía le quedan amigos acá en el pueblo/, y hasta el forastero pregunta por su persona”.