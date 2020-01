¿Qué decirle y qué no a alguien que padece depresión?

-Sí, yo he intentado matarme dos veces, ayer fue una de esas... pero ya se me pasó.

-Yo digo que la gente que se mata es porque, no sé, ¿por qué será? -me dijo.

Yo sí lo había visto antes, minutos antes, cuando él caminaba como quien viene del Centro Histórico y pasa por Pie del Cerro, pero no supe que usted era ese mismo señor hasta que miré su carreta parqueada a pocos metros de nosotros, en la orilla de la carretera. Ha de ser que me concentré en la gaseosa negra que empuñaba con su mano izquierda.

Ojalá me hubiera quedado más tiempo, señor reciclador, cuando lo... ¿conocí? Ahora se me hace increíble: ni siquiera sé su nombre y asumo que es un reciclador porque tenía una carreta cargada hasta las ruedas con plástico y cartón, pero sé de la enorme cruz que podría cargar y que -me pareció- usted no sabe que se llama así.

-Eso, cuando uno está decepcionado como de la vida, eso sí es bien maluco.

¿Qué le digo? ¡Qué le digo! -pensaba yo y justo cuando intenté abrir la boca usted comenzó a contarme dos intentos que es mejor no detallar aquí. “Un día que lo iba a hacer, ya estaba listo y escuché tún, tún, tún... ¡Eche, y quién es a estas horas de la noche! Tún, tún, tún y abrí la puerta. Era alguien que me dijo: ‘Ven, acompáñame a ver una cosa’, y yo me fui. Yo iba caminando, niña, y sentía como un alivio, como una cosa, como un peso que se me iba quitando, y cuando regresé a la casa ya no quise hacer nada’.

“Eso es como un diablo, como un diablo que se le mete a uno. Niña, eso es bien maluco cuando uno se siente decepcionado de la vida siempre, bien maluco”, dijo.

A este punto, tenía el corazón y las palabras tan arrugadas, tan, no sé, tan escondidas en alguna parte, que nunca supe qué decir. Y la buseta llegó. Y usted se levantó. Ambos nos fuimos y ahora yo me pregunto qué debí decir, qué debí hacer.

¿Qué decirle a una persona que está deprimida y que quizá padezca otra patología? ¿Cómo ayudar? ¿Podemos ayudar realmente?

Señor reciclador, conocerlo me ha dejado algunas preguntas y les he pedido a dos expertos que me ayuden a resolverlas y, ojalá, a resolvérselas a todo el lea esta página.