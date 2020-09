“¿Por qué me fui?”

“Mi hermano iba a entregar ese local, decía que eso estaba muy feo ahí. Le pedí que me diera la oportunidad, que yo quería vivir la experiencia, que me lo cediera a mí. Él decía que no, que cómo me iba a quedar con eso”, cuenta Mary. Al final su hermano accedió.

Así se convirtió en una desplazada más. En una de los 9’031.048 de víctimas del conflicto armado colombiano. “Eso -la muerte de su amigo- me llenó de angustia, de tristeza, de miedo. Fue el hecho que ya definitivamente me hizo empacar mis cosas e irme”, explica. Se marchó a Bogotá a reencontrarse con su mamá. Allá se enamoró, tuvo a una primera hija, se separó y, luego, vivió en Tolú (Sucre).

Una batalla superada

El Mercado de Santa Rita, aquel centro de comercio sectorial que hoy tiene 48 años, era la vida de Mary. Ahí podía darle sustento a sus hijas, pero también trabajando ahí estuvo al borde de morir.

“Cuando quise reaccionar, tenía como dos meses con una pequeña hemorragia (vaginal) pero no le prestaba atención. Decía: eso se me quita, me ponía ampollas, porque no me quería enfermar, eso me asustaba”, añade. Hasta que un 10 de mayo, día de su cumpleaños, se agravó.

Se levantó de su cama pálida. Intentó sobreponerse y abrir un clóset para cambiarse de ropa. Es lo último que recuerda antes de volver a abrir lo ojos y verse ya en el suelo.

Volvió a la cama y, horas después, acudió al puesto médico de Canapote. De ahí fue remitida a la Clínica Maternidad Rafael Calvo. Hubo muchas transfusiones de sangre, muchos, muchos exámenes, patologías y, al final, el diagnóstico.

“A mí no me dieron la noticia directamente. Me enteré por una enfermera imprudente. La doctora en la ronda preguntó: ‘¿Y está señora qué hace aquí, si ella no está embarazada?’, la enfermera respondió: ‘Ella es la que tiene cáncer’. La doctora la miró, le abrió lo ojos y la regañó.

“Ya en la noche, yo le pedí al médico que me dijera la verdad. Me dijo que lo más probable era un problema de cáncer. Fue muy duro”, afirma.

Ahora, frente a nosotros, que llegamos a entrevistarla en esta tarde de martes, los ojos de Mary se llenan de lágrimas. Ese recuerdo aún le produce dolor. Como también la muerte de su amigo en Santuario, Antioquia, pero a la vez le trae fortaleza, esa misma que ha construido en las mil y un batallas que ha tenido que pasar en el Mercado de Santa Rita.

La enfermedad fue dura pero a la vez la reconfortó mucho el hecho de sentir cerca a sus amigos de la plaza de mercado. “El uno me llevaba que el caldo de pajarilla, el otro que el caldo de ojo, y así... Eso -las atenciones- me llenó de fuerzas. Empecé a recuperarme, a llenarme de fe”.

También sus dos hijas y su papá, que llegó desde Santuario para atenderla, la ayudaron poco a poco a vencer al cáncer, no una, sino dos veces, en esa oportunidad y a los tres años, cuando volvió a aparecer. “Pero, bueno, había que pasar todo eso para poder estar hoy aquí contando, hoy resistiendo a tantas cosas”, exclama empuñando sus manos.