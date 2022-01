Jesús, María, José, Espíritu Santo, ángeles, arcángeles... Oh, my God! Economistas del mundo entero, ¡vengan a resolver el cero-divino embolate que ha quedado en mi bolsillo tras un diciembre de comprar regalos, de salidas y de encarnar el vivo ejemplo de cómo no se debe usar una tarjeta de crédito! Si usted, querido amigo, podría repetir esa ¿oración?, o si le gustaría comenzar el 2022 con unas finanzas personales más saludables, haga de cuenta que esta página es una señal divina, un empujoncito para lograr su objetivo: dos economistas nos dan prácticos consejos que le ayudarán. Lea aquí: Seis consejos para alcanzar su independencia económica 1. Manejar un presupuesto. Llámelo clave o mandamiento, si quiere fortalecer sus finanzas debe hacer un presupuesto y José Julio Vergara Arrieta, profesor tiempo completo programa Finanzas y Negocios Internacionales, Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), explica que no tiene que ser “nada complicado, pero sí organizado. Puede ser desde lo más básico, que es hacer las cuentas en un cuaderno, pasando por el uso de hojas de cálculo como Excel, hasta aplicaciones para teléfonos inteligentes como Mobills - Control de Gastos. Lo importante es registrar los ingresos y gastos por periodos (meses, semanas o quincenas), de forma ordenada y cronológica”. Alba Zulay Cárdenas Escobar, docente de tiempo completo, directora de especialización y maestría en Finanzas de la Escuela de Negocios de la UTB, nos explica que ese presupuesto partirá de los ingresos que percibimos y es tremendamente útil para planificar cuáles son los gastos de manera que los egresos no sean jamás mayores a los ingresos.

Es clave establecer cuánto se puede ahorrar cada mes e invertir con la asesoría de expertos.

2. ¡Ahorrar! “Es recomendable establecer un porcentaje de ahorro de los ingresos periódicos, así podrá convertir su ahorro en inversión, que implica el crecimiento y acumulación del capital”, aconseja Vergara. Para Alba Cárdenas, también es vital “determinar mes a mes la cantidad necesaria de ahorro y cómo la vamos a utilizar”. 3. A controlar los gastos hormigas. Se trata de “aquellos gastos que, por ser pequeños, no se atienden adecuadamente y, en ocasiones, pasan desapercibidos; pero al ser muchos, terminan convirtiéndose en un rubro importante en los desbalances de muchas personas. Incluyen los denominados ‘gusticos’ como compras de helados, chocolatería, restaurantes, entre otros”, menciona Vergara. Alba Cárdenas recomienda, por su parte, “especificar claramente lo que se va a destinar al entretenimiento, a la compra de un regalo, una salida imprevista, y siempre considerarlos como gastos. (...) No desembolsar dinero si no está presupuestado y no gastar energía eléctrica, agua, alimentos, etc., de forma irracional”. 4. Tener en cuenta la normatividad. Es importante “alinear las operaciones financieras personales con la normatividad fiscal vigente”, nos recomienda Vergara y explica que, “de este modo, se puede optar por realizar ciertas operaciones que tienen beneficios tributarios. Por ejemplo, los pagos por medicina prepagada que son deducibles o los ahorros en cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC) que son rentas exentas”.

5. Es mejor asesorarse de expertos. “Si tiene excesos de efectivo y puede realizar inversiones, no pretenda ser un experto si no conoce a profundidad el sector donde quiere incursionar. Lo recomendables es asesorarse con expertos”, menciona Vergara y agrega un dato que vale oro: “Desconfíe de oportunidades de inversión demasiado llamativas y/o rentables. Recuerde: ‘De eso tan bueno no dan tanto’”. 6. ¿Adquirir seguros?, puede ser. “Establezca mecanismos de cobertura como los seguros, que permiten blindarse ante situaciones desfavorables en el futuro”, finaliza el experto. Sobre las tarjetas de crédito... Alba Cárdenas recomienda, respecto a las tarjetas de crédito, “tener una o, máximo, dos, pues su costo financiero es el más alto: está casi en el tope de la tasa de usura”. Agrega que es importante “tener presente que las tarjetas de crédito se deben administrar jugando entre la liquidez y el nivel de endeudamiento, pues, de lo contrario, habrá un efecto bola de nieve que hará alcanzar el cupo máximo muy rápido a unos costos elevados. (Se recomienda) Aprovechar las compras de cartera que permiten reestructurar a la tasas por debajo del 1% mensual y plazos amplios, con lo cual se alivia el flujo de caja, y recordar que las tarjetas no se pagan solas. Evite tener dolores de cabeza, máxime cuando se usan en viajes al exterior, pues, además las compras se ven afectadas por el diferencial cambiario con un dólar y euro carísimos”. Lea además: 3 maneras para mejorar las finanzas personales

Los errores más comunes