Después de dar a luz, ¿te sentiste a gusto con tu cuerpo “de mamá”?

El cuerpo de una mujer tras dar a luz es ejemplo de lo maravillosa que es la naturaleza. Después de parto natural o cesárea, el cuerpo de la madre no solo se recupera desde lo fisiológico y lo estético, sino que batalla contra el dolor. Tómese un minuto después de leer esta nota y pregúntele a la madre de su hijo/hija cómo atravesó el proceso de parto... esa será una historia que a ella le encantará narrar. Préstele mucha atención porque para una madre un parto no se olvida jamás y sentirse escuchadas también es sentirse amadas.

Luego nos comparamos

Depresión posparto

“Las mujeres, debido a su naturaleza, presentan vulnerabilidad emocional principalmente en los periodos de transición como el embarazo, el parto y el puerperio. Algunos factores pueden tener una incidencia directa o indirecta en las alteraciones de los estados de ánimo hasta considerar una depresión, cabe resaltar que estos cuadros no son repentinos si no insidiosos, es decir, con una alta probabilidad que se vengan presentando síntomas subclínicos desde el inicio del embarazo y estos se precipiten con mayor frecuencia e intensidad en el periodo posparto”, analiza Adolfo Castilla, especialista en psicología clínica. Castilla explica que entre las causas más recurrentes en la población con depresión posparto están los embarazos no deseados, desventaja socioeconómica, (pobreza, insatisfacción de las necesidades básicas), complicaciones obstétricas (infecciones, preclampsia, eclampcia, poco crecimiento fetal, parto pretermino), estrés por los cuidados del bebé, y rechazo por los cambios en el cuerpo y cambios drásticos hormonales.

“Enfrentarse y aceptar su cuerpo durante el posparto es una tarea difícil para muchas mujeres, el aumento de peso la flacidez, el comparar el pasado con el presente sin lugar a dudas puede afectar la autoestima y por ende la seguridad. Esta en ocasiones se ve manifiesta desfavorablemente en las relaciones sociales y de pareja, hasta llegar a un nivel de mayor afectación, este estado a veces no se percibe como un proceso transitorio y de restablecimiento sino permanente y en algunos casos invaden intrusivamente con pensamientos catastróficos tales como ‘nunca volveré a ser como antes, no soy la misma, estoy fea, gorda, no volveré a tener hijos, mi pareja me abandonará’”.

Algunos de estos pensamientos disfuncionales no tienen que ver con la realidad, pero afectan la salud mental de las mujeres y funcionan como mantenedores permanentes de estados de tristeza, miedo, ansiedad, desesperanza, angustia, sentimiento de soledad y vacío, pérdida del apetito, sentimiento de que no es buena madre.

Desde su perspectiva, la psicóloga Carmen Garrido dice que todo se trata de la autoestima. “Todo esto se resume en tener una autoestima saludable. Cuando está firme la autoestima no hay cabida para sentirse mal con su apariencia, ni juzgada”, sentencia. “No es fácil, pues es un proceso de aceptación, de amor propio, que con la psicoterapia se puede lograr y ante todo prima mucho el apoyo emocional de su pareja. Es muy importante que la mujer cuente con apoyo emocional. Su pareja debe darle su apoyo incondicional después del posparto y el resto de vida. Ayudarle a sentirse bien. El apoyo es más importante ya que le ayuda a aumentar su autoestima. Cuando hay una afectación grave es necesario acudir a un profesional en salud mental”.