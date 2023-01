¡Zozobra! Niña de 11 años fue raptada de su casa en Morales, sur de Bolívar

La menor desapareció de su vivienda ubicada en la vereda La Conformidad, jurisdicción del municipio de Morales, sur de Bolívar. Cuenta la madre que “estábamos durmiendo y su papá se despertó en la madrugada para buscar un cargador de celular en el cuarto de mis hijos es allí que se da cuenta que la niña no estaba. Una puerta trasera estaba abierta”.

Nayerlis está llena de preocupación. Desde la madrugada de este sábado 28 de enero no ha tenido vida y solo piensa en cómo y dónde está su hija Taliana Rodríguez Pérez, de 11 años. Le puede interesar: Operativo de película: caen 550 kilos de cocaína que iban para Estados Unidos

Nayerlis está segura que un hombre, residente en la vereda, entró a la casa y la raptó. “Ese tipo un día me dijo que me iba a robar a mi hija, que sería de él. Es un sujeto alcohólico y tiene pareja. Fuimos a buscarlo a su casa y no estaba. Tenemos miedo que le haga algo a mi niña, ella apenas cumplió 11 años y cursará séptimo”, apuntó la mamá.

En la mañana fue hasta Arenal para buscar ayuda de las autoridades y los medios de comunicación. Teme por la vida y la salud de su pequeña que está siendo atendida por quebrantos de salud. Según conoció la madre, el sujeto se habría llevado a la niña al Tarra, Norte de Santander.

La niña no tiene celular y se la llevaron solo con la ropa que tenía puesta. Sobre el presunto raptor, la familia de Taliana dice tenerlo denunciado. Si conoce su paradero, llame al número 3218113657.