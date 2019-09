“Ya hemos bajado a 7 y contigo van a ser 8”: amenazas a edil de Cartagena

Nada más la madrugada del miércoles dos personas llegaron hasta la puerta de la casa del edil en un barrio en la Localidad 1 y tocaron el timbre de manera desesperada. Caraballo llamó a las autoridades pero cuando los efectivos de la Policía llegaron, los hombres ya no estaban.

El supuesto jefe paramilitar hace alarde de su poder, no solo por el armamento que posee su supuesta banda sino de que tiene gente e influencias en la ciudad, y un presunto grupo de mujeres jóvenes que trabajan para él recogiendo los dineros de los extorsionados.

“Tengo dos granadas y dos fusiles y yo me le tomo es vaina, y lo que sea con la ley, porque es que usted me lleva ‘mariquiando’ como tres días parcero...”, dice la voz en uno de los audios que el edil le alcanzó a grabar.

A continuación apartes del audio de una de las llamadas extorsivas

Extorsionista: “Entonces qué patrón...vea, vea yo le voy a decir una chimbada a usted, cuando sientas los carpetazos en la cabeza ¿a dónde te vas a llevar la puta plata, para dónde te vas a llevar los carros y las casas que tienes a ver?; o tú crees que no te he averiguado toda tu h...vida, así como tú me estas averiguando a la gente mía?...

“¿Tú sabes qué?, tú le entregas (a las autoridades) una pelaíta mía, yo te quemó en ácido, gonorrea, a mi gente el que me la entregue yo lo mato como un sapo en ácido”...

“Por eso mismo se han muerto más de uno (candidatos), por lo mismo, porque los llama uno a pedirle un h...peso, y después viene el Gaula y les tira una h...psicología y ustedes se la creen parcero,...pero cuando le ponga la (inaudible) en la cabeza ahí es donde van a venir...y ya no hay negocio ni puta m...;el negocio ahora es cobrarte y después matarte”.

Extorsionista sigue hablando: “A mí no me capturan porque yo tengo muchas influencias...y tú estás jugando con candela, si eres tú, yo te voy a prender, porque tú crees que esta mierda es un juego...”.

“Cuidado que me capturan a alguna pelaíta de las que van a hacerme un mandadito, porque le juro que te mato a tu hermana...porque tanta plata que tenés y me quieres coger con el Gaula, entonces qué es lo que quieres tú? ¿Problemas? ¿es que tú eres bruto?...”

“Es que usted no sabe con quien está hablando, (soy) un comandante paramilitar hermano, como a usted lo respetan, a mí también me respetan gran huevón,...yo a usted le he hablado de mil maneras pero ¿usted cree que uno es un ‘pintao’ o qué parcero?”.

“Usted no está viendo como nos reventamos con la ley y con el quien sea hermano, es que usted no ve como está el h..país hermano, usted tiene un carácter y yo tengo un carácter...”

“Si me estas grabando, grábame; porque si quieres que te exploten dos h... granadas en tu casa decíme de una vez...porque yo también tengo mi gente y si tienes Unidad de Protección me vale chimba, porque algún día lo cojo parcero, tarde que temprano, te brinda son tres meses h...de protección entonces piensa bien lo que estas haciendo”.