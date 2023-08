“¿Y si fuera uno de los tuyos?”: la angustia de familiares de desaparecidos

Algunos están desaparecidos desde hace más de 10 años, otros cumplieron dos a inicios de este 2023, pero de ninguno hay pistas, por ningún caso hay avance, pero para ellos la desesperanza no es opción, así que no desaprovechan las fechas para alzar sus voces y recordarles a las autoridades que siguen esperando, que a diario los piensan y extrañan. Lea: Omar Salguedo: 2 años de misterio e incertidumbre desde que desapareció

“Todo sigue igual, no lo podemos creer, no hay ningún tipo de información, no nos dejan ningún mensaje. Desde la Fiscalía nos dicen siempre lo mismo y no hay avance”, son las palabras de Patricia Escobar, hermana de Omar Salguedo, que desde el 23 de marzo de 2021 ha estado al tanto de la investigación.