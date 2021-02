Una nueva vida se apaga en Cartagena. La intolerancia y otros factores hacen efímera la existencia de muchos jóvenes y es algo que preocupa a las familias y a las autoridades.

Tal es el caso de Yesid Alonso Zúñiga Contreras, de 31 años, quien falleció en la tarde del domingo tras ser acuchillado en el cuello por un hombre en el barrio Marbella. El joven vivía en Piedra de Bolívar y, al parecer, fabricaba y vendía manillas a turistas en las playas.

Se conoció que, a las 12 del mediodía, Yesid tuvo una riña con un vigilante de la zona, también de 31 años, por un motivo, supuestamente insignificante. “Esa discusión fue repentina y parece que por una cosa que no daba para pelear”, dijo un morador de la zona.

Lo cierto es que Yesid fue acuchillado en el cuello y trasladado a la clínica San José de Torices, donde murió minutos después. La Policía confirmó la captura del presunto homicida, quien estaría en manos de la Fiscalía.

Historia dolorosa

Kelly, la madre de sus dos hijos, no entiende cómo ocurrió este hecho que ahora la enluta. “El sábado estuvo en la casa, yo me sorprendí porque tenía varios días sin ir y ver a sus hijos. Se quedó un rato, hablamos y me dijo que quería cambiar su vida, que lo ayudara a salir de su situación. No me dijo que al siguiente día iría a Marbella, yo pienso que fue a vender sus manillas”, contó la mujer.

Según su allegada, tenía 5 meses sin convivir con él, pero lo seguía queriendo. “Yo me tuve que separar de él porque cambió su comportamiento, comenzó a aislarse de su familia, a no importarle nada, a usar sustancias y eso me alejó de él, pero yo lo iba a ayudar porque lo seguía queriendo y porque él era una buena persona y padre”, señaló Kelly, con quien vivió varios años.

La víctima, años atrás había trabajado como guarda de seguridad de un reconocido hotel de la ciudad y también había laborado para un almacén de cadena, pero todo lo dejó atrás y se envolvió en malos consejos que prácticamente lo lanzaron al abismo del que añoraba salir.

“Lo que más me duele es que él era un hombre trabajador, bueno y luchador, pero su vida se fue deteriorando y no encontraba ayuda, solo se apoyaba en mí”, añadió Kelly.

La mujer recuerda que su amado tuvo una vida muy dura. “Le tocó trabajar desde pequeño, pero le gustaba estudiar, así que solito hizo su bachillerato. No tuvo los mejores ejemplos en casa, pero él siempre pensó en progresar, pero perdió el rumbo”, recordó.

La familia se siente indignada porque en redes sociales vio un video donde agoniza su pariente. “Nadie lo auxilió rápido, eso estuvo muy mal”, apuntó.