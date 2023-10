Video: vecinos sorprenden a un hombre abusando de una niña y lo agreden

“Un personaje que quería violar a una niña de 5 años. Un vecino la salvó y ahora la ley defiende al bandido protegiéndolo”, dijo un residente del sector.

Tras conocerse el hecho, una turba de ciudadanos enfurecidos se armó de palos y piedras para intentar linchar al agresor mientras que la Policía desplegó un gran número de efectivos para intentar controlar la situación.

“Suéltenlo, suéltenlo y nosotros lo atendemos. No los hubiéramos llamado a ustedes (Policía) y ya estaría esto solucionado (...) No podemos permitir que luego lo dejen libre porque digan que no la alcanzó a violar, no confiamos en la justicia”, eran algunas de las palabras que decían una de las mujeres que pretendían agredir al hombre.