Video: Una foto y una testigo, las pruebas claves en la masacre de Chochó

“A mi hermano y a José Carlos los tiran contra el piso. En eso pasa Carlos Alberto y también lo bajan de la moto y lo acuestan. Yo comienzo a gritar, pero ellos no me escuchan, se hacen como los locos y empiezan a golpearlos. Yo me desespero y les grito que no les peguen.

"En esos momentos llegan más policías y comienzan a darles patadas. Entonces me empujan con la intención de alejarme de mi hermano, pero yo me negaba, seguía caminando hacia adelante. Cuando ellos vieron que no podían como detenerme, dos de ellos me agarraron por los brazos y me llevaron hasta cierta distancia, pero todavía lograba ver a mi hermano y a los demás, y todavía le seguían daban patadas.