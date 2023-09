(Video) Sicario mató a su hijo y su madre fue a recibir su diploma de grado

Las víctimas fueron auxiliadas, pero el joven no logró pasar esa dura prueba. Los demás heridos fueron atendidos y no registraron mayor gravedad. A la fecha no se sabe por qué y contra quién iba el ataque a balas.

González Osia era un destacado estudiante del programa Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y el viernes (15 de septiembre) era el día que más esperaba porque se iba a graduar con sus grandes amigos.