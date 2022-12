Video: Rector le robó computador a un docente porque le tenía la “mala”

¡Increíble pero cierto! El hurto de un computador cometido por un inusual ladrón dentro de una institución educativa en Bucaramanga tiene consternada la comunidad. Y no precisamente por la acción criminal, sino por el “delincuente” que cometió el hecho: el mismo rector del colegio. Si. Así como lo lee. Lea aquí: ¿El mismo sicario? Esto dijeron familiares de asesinados en Cartagena

Todo parece indicar que al directivo no le habían avisado que las cámaras, que estaban dañadas, habían vuelto a funcionar.

“Salimos del aula porque no teníamos información suficiente para terminar las actas, allí vimos al rector en el pasillo, lo saludamos y fuimos a la coordinación para pedir información. Cuando volvimos nos encontramos con que el computador no estaba, y se nos hizo raro porque en ese momento sólo habían algunos profesores y el rector en la institución, no habían estudiantes”, explicó el profesor afectado.

Las cámaras de seguridad habían estado dañadas y el directivo, quien no se había preocupado por mandarlas a arreglar, no sabía que su vigilante había hecho el favor de ponerlas a funcionar. Punto para este humilde empleado.

Una vez se comprobó que estas estaban funcionando en la imágenes observaron cómo minutos antes el rector había ingresado a su salón. Una prueba contundente.