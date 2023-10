(Video) “Que lo regresen”: familia de sanjuanero retenido por grupo armado

“Como las 8:11 de la mañana revisé el correo y no vi nada. Esperé hasta las 12 para ver si me decía algo o me llamaba, le mandaba mensajes y tampoco los veía. Estaba desesperada y fui a llamarlo del teléfono de una vecina y tampoco me contestaba. Los celulares estaban apagados”, dijo la angustiada mujer.

Su hermana, Cristina Isabel Yepes, quien también se hizo presente en la velatón, le exigió a ese grupo que le permitan a su hermano regresar a casa sano y salvo, pues él solo estaba trabajando. Lea aquí: Policía bolivarense fue asesinado por el Clan del Golfo: le dieron 6 balazos