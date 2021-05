¿Dónde está Alexandrith? Pasan los días y esa pregunta sigue llenando de dolor a sus seres queridos. La menor desapareció el pasado 19 de marzo (dos meses), en una playa de Punta Canoa, lugar al que llegó acompañada del marido de una tía que, supuestamente, le enseñaría a manejar moto.

Alexandrith Sarmiento Arroyo, de 16 años, y residente en el barrio Sinaí de Bayunca, ha sido noticia durante todo ese tiempo. Las autoridades, sus familiares y ciudadanos del común se han solidarizado con el caso; sin embargo, no hay rastro de ella.

En la tarde de este martes, en la vía Perimetral, frente al barrio El Líbano, donde también habitan familiares de la adolescente, realizaron una nueva manifestación para seguir pidiendo celeridad en la investigación.

Alexander Sarmiento, padre de ‘Ale’, quien desapareció con 15 años, dijo a este medio que “queremos que la Alcaldía se ponga pilas y deje de pendejear. Que no descuiden el caso de mi hija. Ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa y eso no ha sido suficiente, entonces hagan algo nuevo para dar con su paradero. El hombre que la llevó a la playa sigue libre, eso no es justo”, dijo.

Decenas de personas llegaron al lugar para pedir el pronto regreso de la menor que cursa décimo grado.