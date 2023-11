Video: ¡Milagro! Motorizado rodó por la carretera y quedó debajo de un bus

El conductor de la moto trató de frenar, pero el vehículo no detuvo la marcha, derrapó y el hombre salió disparado hacia el bus. En las imágenes se aprecia que un peatón se salva de ser golpeado por el motociclista.

El hombre quedó a pocos centímetros y segundos de ser arrollado por la llanta delantera izquierda del bus. Quienes estaban presentes temían lo peor, pero al verlo salir caminando, con algunas lesiones menores, dándole la vuelta al bus, no daban crédito a lo que había pasado.

Al revisar los videos de la Droguería La Primavera Real ubicada en la esquina del parque principal se evidenció cómo el motociclista se salvó de 'milagro'.

“No lo creíamos cuando vimos el video. No era el día de ese muchacho que nos dicen vive en una vereda, no le pasó nada, solo algunos raspones y eso que no llevaba casco”, señaló un habitante de La Belleza.